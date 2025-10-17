Украина. Премьер лига17 октября 2025, 14:46 | Обновлено 17 октября 2025, 14:47
Обнародованы стартовые составы на матч Полтава – Оболонь
Поединок стартует 17 октября в 15:30 по Киеву
Главные тренеры «Полтавы» и «Оболони» – Павел Матвийченко и Александр Антоненко – определились со стартовыми составами своих команд.
Поединок девятого тура Украинской Премьер-лиги состоится 17 октября в 15:30 по Киеву. Встречу примет стадион «Зирка» в Кропивником.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
После восьми сыгранных матчей «Полтава» набрала четыре очка и расположилась на 15-м месте, «Оболонь» с десятью очками – 10-я.
Стартовые составы на матч Полтава – Оболонь:
