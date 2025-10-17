Обнародованы стартовые составы на матч Полтава – Оболонь

Главные тренеры «Полтавы» и «Оболони» – Павел Матвийченко и Александр Антоненко – определились со стартовыми составами своих команд.

Поединок девятого тура Украинской Премьер-лиги состоится 17 октября в 15:30 по Киеву. Встречу примет стадион «Зирка» в Кропивником.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После восьми сыгранных матчей «Полтава» набрала четыре очка и расположилась на 15-м месте, «Оболонь» с десятью очками – 10-я.

Стартовые составы на матч Полтава – Оболонь: