Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
17 октября 2025, 14:46 | Обновлено 17 октября 2025, 14:47
Обнародованы стартовые составы на матч Полтава – Оболонь

Поединок стартует 17 октября в 15:30 по Киеву

Обнародованы стартовые составы на матч Полтава – Оболонь
ФК Полтава

Главные тренеры «Полтавы» и «Оболони» – Павел Матвийченко и Александр Антоненко – определились со стартовыми составами своих команд.

Поединок девятого тура Украинской Премьер-лиги состоится 17 октября в 15:30 по Киеву. Встречу примет стадион «Зирка» в Кропивником.

После восьми сыгранных матчей «Полтава» набрала четыре очка и расположилась на 15-м месте, «Оболонь» с десятью очками – 10-я.

Стартовые составы на матч Полтава – Оболонь:

Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полтава - Оболонь стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
