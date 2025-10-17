Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

В одном из центральных матчей девятого тура УПЛ, между собой сыграют Полесье Житомир – Шахтер Донецк. Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени.

Полесье Житомир

Старт сезона был сложным для Полесья, команде сложно было совмещать еврокубки и внутреннюю арену. В итоге, клуб вылетел с Лиги конференций, хоть и дошли до стадии плей-офф квалификации, уступив там Фиорентине. Подопечные Руслана Ротаня потерпели 3 поражения в стартовых четырех матчах УПЛ, после чего смогли прийти в себя, одержав четыре победы кряду.

Благодаря своему рывку, клуб поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице, теперь отставание от лидера составляет всего два очка. В последнем туре Полесье одолело на своем поле дебютанта и аутсайдера СК Полтава со счетом 4:0. Команда уже вылетела с национального кубка, так что все усилия будут направлены на чемпионат.

Шахтер Донецк

«Горняки» лидеры чемпионата, после восьми туров, но борьба здесь плотная, отрыв от ближайшего конкурента всего один балл, а от седьмого места три очка. В последнем туре Шахтер сенсационно уступил дома скромному ЛНЗ Черкассы со счетом 1:4, данное поражение стало первым во всех турнирах, если речь идет об основном времени.

Клуб еще играет в Лиге конференций, где имеет неплохие шансы пробиться в плей-офф, хотя там вся борьба еще впереди. Спада в игре и результатах подопечных Арды Турана можно было ожидать, все-таки продали Кевина и Судакова, которые фактически были лидерами команды.

У «горняков» еще есть в составе немало сильных футболистов, так что я не думаю, что у команды будет затяжной кризис, ведь выиграть чемпионат приоритетная задача.

Личные встречи

У клубов необычная история очных противостояний, Шахтер еще ни разу не обыгрывал соперника в основное время, а играли команды пять раз, в трех случаях побеждало Полесье. В прошлом сезоне «горняки» проиграли обе очные встречи чемпионата с одинаковым счетом 0:1. Был еще матч в Кубке Украины, здесь Шахтер прошел дальше, благодаря голу в овертайме.

Прогноз

Гости котируются фаворитами предстоящей битвы, но это один из редких случаев, когда «горняки» серьезно рискуют потерять очки.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Полесья – 4,13, ничья – 3,61, победа Шахтера – 1,86.

Матч интересен еще и тем, что команды прямые конкуренты, их отделяет всего два очка в турнирной таблице. Ставлю на обмен забитыми мячами в данном противостоянии за 1,84.