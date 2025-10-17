Где Забарный? ПСЖ опубликовал заявку на матч чемпионата против Страсбурга
Поединок восьмого тура Лиги 1 состоится в пятницу, 17 октября
В пятницу, 17 октября, состоится матч восьмого тура французской Лиги 1, в котором встретятся ПСЖ и «Страсбург». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.
Парижский клуб опубликовал в социальных сетях заявку на это противостояние, в которой не оказалось сразу несколько важных игроков. Защитник Маркиньос, полузащитники Фабиан Руис и Жоау Невеш, а также вингер Усман Дембеле находятся в лазарете, продолжая восстанавливаться после травм.
Несмотря на несколько отсутствующих игроков, есть и позитивные новости для главного тренера Луиса Энрике – в строй вернулись вингеры Брэдли Баркола, Дезире Дуэ и Хвича Кварацхелия.
Защитник сборной Украины Илья Забарный находится в оптимальном состоянии и сможет выйти на поле в матче чемпионата. Ожидается, что 23-летний футболист сыграет с первых минут в центре обороны вместе с Уильяном Пачо.
После семи сыгранных туров ПСЖ набрал 17 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. «Страсбург» разместился на третьей позиции – в активе клуба 15 очков.
ФОТО. Заявка ПСЖ на матч чемпионата Франции против Страсбурга
📍 Parc des Princes— Paris Saint-Germain (@PSG_English) October 17, 2025
⌚️ 8:45pm CEST
👉 #PSGRCSA pic.twitter.com/vPs7tUIJ8V
📄 The squad for the return of @Ligue1_ENG at the Parc!#PSGRCSA I #Ligue1McDonalds pic.twitter.com/i8rJ9TX8tX— Paris Saint-Germain (@PSG_English) October 17, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Илья выйдет в стартовом составе в следующем матче
В клубе заинтересовались активностью защитника в соцсетях