Где Забарный? ПСЖ опубликовал заявку на матч чемпионата против Страсбурга

В пятницу, 17 октября, состоится матч восьмого тура французской Лиги 1, в котором встретятся ПСЖ и «Страсбург». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Парижский клуб опубликовал в социальных сетях заявку на это противостояние, в которой не оказалось сразу несколько важных игроков. Защитник Маркиньос, полузащитники Фабиан Руис и Жоау Невеш, а также вингер Усман Дембеле находятся в лазарете, продолжая восстанавливаться после травм.

Несмотря на несколько отсутствующих игроков, есть и позитивные новости для главного тренера Луиса Энрике – в строй вернулись вингеры Брэдли Баркола, Дезире Дуэ и Хвича Кварацхелия.

Защитник сборной Украины Илья Забарный находится в оптимальном состоянии и сможет выйти на поле в матче чемпионата. Ожидается, что 23-летний футболист сыграет с первых минут в центре обороны вместе с Уильяном Пачо.

После семи сыгранных туров ПСЖ набрал 17 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. «Страсбург» разместился на третьей позиции – в активе клуба 15 очков.

ФОТО. Заявка ПСЖ на матч чемпионата Франции против Страсбурга