Где Забарный? ПСЖ опубликовал заявку на матч чемпионата против Страсбурга

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
17 октября 2025, 14:03 |
0

Поединок восьмого тура Лиги 1 состоится в пятницу, 17 октября

Getty Images/Global Images Ukraine.

В пятницу, 17 октября, состоится матч восьмого тура французской Лиги 1, в котором встретятся ПСЖ и «Страсбург». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Парижский клуб опубликовал в социальных сетях заявку на это противостояние, в которой не оказалось сразу несколько важных игроков. Защитник Маркиньос, полузащитники Фабиан Руис и Жоау Невеш, а также вингер Усман Дембеле находятся в лазарете, продолжая восстанавливаться после травм.

Несмотря на несколько отсутствующих игроков, есть и позитивные новости для главного тренера Луиса Энрике – в строй вернулись вингеры Брэдли Баркола, Дезире Дуэ и Хвича Кварацхелия.

Защитник сборной Украины Илья Забарный находится в оптимальном состоянии и сможет выйти на поле в матче чемпионата. Ожидается, что 23-летний футболист сыграет с первых минут в центре обороны вместе с Уильяном Пачо.

После семи сыгранных туров ПСЖ набрал 17 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. «Страсбург» разместился на третьей позиции – в активе клуба 15 очков.

ФОТО. Заявка ПСЖ на матч чемпионата Франции против Страсбурга

По теме:
ПСЖ – Страсбург. Забарный против Соболя. Смотреть онлайн LIVE
ПСЖ – Страсбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Полузащитник ПСЖ получил престижную награду
чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ Страсбург Илья Забарный Дезире Дуэ Хвича Кварацхелия Брэдли Баркола Маркиньос Усман Дембеле Фабиан Руис Жоау Невеш заявка
Николай Титюк Источник: ФК ПСЖ
