Даниил КАНЕВЦЕВ: «В первой лиге каждый соперник может дать бой»

В матче 12-го тура Первой лиги «Буковина» на выезде сыграет с полтавской «Ворсклой». Голкипер «Буковины» Даниил Каневцев рассказал о подготовке команды к матчу, а также поделился воспоминаниями о периоде, проведенном в полтавском клубе.

– Даниил, возможно, не все знают, но в твоей карьере был период, проведенный в составе полтавской «Ворсклы» – следующего соперника «Буковины» в чемпионате. Расскажи, когда это было и что помнишь о тех временах.

– Это было довольно давно, мне было тогда, кажется, 21 или 22 года. У меня остались очень хорошие эмоции и воспоминания, связанные с «Ворсклой» и Полтавой в целом. Это был отличный период. Хотя я тогда не играл много, потому что конкуренция в составе зелено-белых была очень серьезная. Помню, что мне дали шанс в игре с «Динамо», но, к сожалению, уже на 27–28 минуте получил травму – и меня заменили. После этого я больше не выходил на поле за «Ворсклу».

– Какой была «Ворскла» тогда и какова она сейчас, по твоему мнению?

– Когда я попал в полтавскую команду, то это был период, когда «Ворскла» играла в еврокубках. Очень сильный и опытный коллектив, в составе которого было много квалифицированных исполнителей. Сейчас, насколько слышал, из-за некоторых проблем ушли опытные игроки, состав существенно обновился по сравнению с прошлым сезоном. Но все равно «Ворскла» остается серьезным соперником, к которому нужно подходить максимально сконцентрировано и подготовлено.

– То, что полтавчанам в этом сезоне не все удается, для «Буковины» это плюс или, наоборот, дополнительный вызов?

– Я думаю, нас вообще не должны беспокоить проблемы соперника. Мы должны настраиваться на каждый матч очень серьезно. В первой лиге каждый соперник может дать бой, независимо от позиции в таблице.

– По итогам предыдущего тура «Буковина» единолично возглавила турнирную таблицу. Как это воспринимают футболисты, получающие этот результат на поле?

– Конечно, это приятно, такие результаты вдохновляют. Но мало просто подняться вверх – нужно уметь там удержаться. Это двойная мотивация для нас и большая ответственность. Мы настроены и дальше удерживать лидерство в турнирной таблице.

– В этом сезоне к команде добавились новые игроки в линию обороны. Как налажено взаимодействие с ними?

– Уж очень хорошо понимаем друг друга. Мы много работали вместе еще по сборам, играли спарринги, тренировались. Поэтому коммуникация на поле отлажена, проблем никаких вообще нет.

– Впереди насыщенный график: матч с ЮКСА, кубковое противостояние в рамках 1/8 финала с Нивой... Как команда готова к такой интенсивности, к такому графику?

– Сейчас график, можно сказать, даже немного будет легче, потому что недавно мы сыграли три матча за восемь дней. Сейчас темп оптимален, мы успеваем восстанавливаться. В предыдущих играх показывали хороший ритм и физическое состояние, потому никаких проблем не будет.