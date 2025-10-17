Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Даниил КАНЕВЦЕВ: «В первой лиге каждый соперник может дать бой»
Украина. Первая лига
17 октября 2025, 13:42 | Обновлено 17 октября 2025, 14:32
92
0

Даниил КАНЕВЦЕВ: «В первой лиге каждый соперник может дать бой»

Голкипер «Буковины» поделился ожиданиями от матча с «Ворсклой»

17 октября 2025, 13:42 | Обновлено 17 октября 2025, 14:32
92
0
Даниил КАНЕВЦЕВ: «В первой лиге каждый соперник может дать бой»
ФК Буковина. Даниил Каневцев

В матче 12-го тура Первой лиги «Буковина» на выезде сыграет с полтавской «Ворсклой». Голкипер «Буковины» Даниил Каневцев рассказал о подготовке команды к матчу, а также поделился воспоминаниями о периоде, проведенном в полтавском клубе.

– Даниил, возможно, не все знают, но в твоей карьере был период, проведенный в составе полтавской «Ворсклы» – следующего соперника «Буковины» в чемпионате. Расскажи, когда это было и что помнишь о тех временах.

– Это было довольно давно, мне было тогда, кажется, 21 или 22 года. У меня остались очень хорошие эмоции и воспоминания, связанные с «Ворсклой» и Полтавой в целом. Это был отличный период. Хотя я тогда не играл много, потому что конкуренция в составе зелено-белых была очень серьезная. Помню, что мне дали шанс в игре с «Динамо», но, к сожалению, уже на 27–28 минуте получил травму – и меня заменили. После этого я больше не выходил на поле за «Ворсклу».

– Какой была «Ворскла» тогда и какова она сейчас, по твоему мнению?

– Когда я попал в полтавскую команду, то это был период, когда «Ворскла» играла в еврокубках. Очень сильный и опытный коллектив, в составе которого было много квалифицированных исполнителей. Сейчас, насколько слышал, из-за некоторых проблем ушли опытные игроки, состав существенно обновился по сравнению с прошлым сезоном. Но все равно «Ворскла» остается серьезным соперником, к которому нужно подходить максимально сконцентрировано и подготовлено.

– То, что полтавчанам в этом сезоне не все удается, для «Буковины» это плюс или, наоборот, дополнительный вызов?

– Я думаю, нас вообще не должны беспокоить проблемы соперника. Мы должны настраиваться на каждый матч очень серьезно. В первой лиге каждый соперник может дать бой, независимо от позиции в таблице.

– По итогам предыдущего тура «Буковина» единолично возглавила турнирную таблицу. Как это воспринимают футболисты, получающие этот результат на поле?

– Конечно, это приятно, такие результаты вдохновляют. Но мало просто подняться вверх – нужно уметь там удержаться. Это двойная мотивация для нас и большая ответственность. Мы настроены и дальше удерживать лидерство в турнирной таблице.

– В этом сезоне к команде добавились новые игроки в линию обороны. Как налажено взаимодействие с ними?

– Уж очень хорошо понимаем друг друга. Мы много работали вместе еще по сборам, играли спарринги, тренировались. Поэтому коммуникация на поле отлажена, проблем никаких вообще нет.

– Впереди насыщенный график: матч с ЮКСА, кубковое противостояние в рамках 1/8 финала с Нивой... Как команда готова к такой интенсивности, к такому графику?

– Сейчас график, можно сказать, даже немного будет легче, потому что недавно мы сыграли три матча за восемь дней. Сейчас темп оптимален, мы успеваем восстанавливаться. В предыдущих играх показывали хороший ритм и физическое состояние, потому никаких проблем не будет.

По теме:
Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Заря – Динамо. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Где смотреть матч Украинской Премьер-лиги Полтава – Оболонь
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы Ворскла Полтава Даниил Каневцев
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
Футбол | 17 октября 2025, 07:18 1
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной

Илья выйдет в стартовом составе в следующем матче

Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
Бокс | 16 октября 2025, 17:22 0
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой

Чемпион мира в супертяжелом весе ведет переговоры о поединке, который состоится в 2026 году

Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
Футбол | 17.10.2025, 06:05
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
Экс-полузащитник Шахтера: «Некоторые игроки Динамо оторвались от земли»
Футбол | 17.10.2025, 07:50
Экс-полузащитник Шахтера: «Некоторые игроки Динамо оторвались от земли»
Экс-полузащитник Шахтера: «Некоторые игроки Динамо оторвались от земли»
Судьба Динамо решится до конца текущего месяца
Футбол | 17.10.2025, 14:00
Судьба Динамо решится до конца текущего месяца
Судьба Динамо решится до конца текущего месяца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Опубликованы корзины жеребьевки ЧЕ по футзалу. Где сборная Украины
Опубликованы корзины жеребьевки ЧЕ по футзалу. Где сборная Украины
15.10.2025, 16:59 1
Футзал
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
16.10.2025, 09:54 11
Футбол
Стало известно, когда Александр Усик вернется на ринг
Стало известно, когда Александр Усик вернется на ринг
16.10.2025, 02:45
Бокс
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
16.10.2025, 03:44 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер покинул украинский клуб из-за войны: Я не буду играть
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер покинул украинский клуб из-за войны: Я не буду играть
15.10.2025, 08:29
Баскетбол
В деле замешан Забарный. В ПСЖ возмущены скандальным заявлением Сафонова
В деле замешан Забарный. В ПСЖ возмущены скандальным заявлением Сафонова
15.10.2025, 18:20 11
Футбол
Футболист Динамо получил предложения переехать играть в Париж
Футболист Динамо получил предложения переехать играть в Париж
16.10.2025, 06:22 3
Футбол
Тайсон Фьюри принял решение о трилогии с Александром Усиком
Тайсон Фьюри принял решение о трилогии с Александром Усиком
15.10.2025, 09:13 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем