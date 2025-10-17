Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Первая лига. Буковина с клубным рекордом вышла на первое место
Украина. Первая лига
17 октября 2025, 12:04
Первая лига. Буковина с клубным рекордом вышла на первое место

12-14 октября состоялись матчи 11 тура Первой лиги

Первая лига. Буковина с клубным рекордом вышла на первое место
ФК Буковина

Предлагаем вашему вниманию обзор самых ярких эпизодов в этих интересных встречах.

Лидер тура

«Буковина» в Черновцах со счетом 2:0, благодаря голам Родиона Плаксы и Виталия Груши, победила «Подолье». Эта виктория позволила черновицкой команде с 29 очками в активе единолично выйти на первое место в Первой лиге.

Также стоит отметить, что это девятая подряд победа черновицкой команды в чемпионате Украины и одиннадцатая в целом с учетом матчей Кубка, что является новым клубным рекордом.

Пенальти тура

«Ингулец» на выезде со счетом 1:0 выиграл в матче с ФК «Пробий». Победным голом на 27-й минуте отличился Виталий Фарасеенко. Этот одиннадцатиметровый позволил команде из Петрово одержать выездную викторию и с 22 баллами закрепиться на третьей позиции в Первой лиге.

Гол тура

«Чернигов» в домашней встрече выиграл у ФК ЮКСА со счетом 2:0, благодаря голам в исполнении Джилиндо Безгубченко и Егора Шалфеева. Стоит отметить, что мяч Безгубченко на 16-й минуте получился очень красивым. Джилиндо прошел с мячом практически от центра поля до штрафной площади соперника и красиво метров с 18-ти отправил мяч под перекладину ворот гостей.

«Второй этаж» тура

В выездном поединке с «Прикарпатьем» на 13-й минуте красивым голом отличился Владислав Кулач. После хорошего навеса с правого фланга экс-форвард ряда команд УПЛ эффектно головой отправил мяч в ворота. Этот забитый мяч позволил «Черноморцу» выйти вперед. Но одесситы, которые весь второй тайм играли в меньшинстве из-за красной карточки Владиславу Герычу, пропустили на 71-й минуте от Владислава Чушенко. Как итог, встреча в Ивано-Франковске завершилась вничью 1:1.

«Черноморец» после второй ничьи кряду в Первой лиге Украины идет вторым, набрав 27 очков в свой актив.

«Дерби тура»

Одним из самых ярких противостояний тура стал матч «Левый Берег» «Ворскла». В поединке между экс-командами УПЛ домашнюю викторию одержала киевская команда, которая победила со счетом 2:0. Голами за столичный клуб отличились бразилец Сидней с пенальти и Симон Галоян в дополнительное время на 90+1-й минуте. Для Александра Рябоконя на посту главного тренера «Левого Берега» это вторая кряду победа.

Отметим, что в Первой лиге киевляне с 19 очками идут на пятом месте, а полтавская команда с 12 баллами расположилась на восьмой позиции.

Камбек тура

Единственная волевая победа была зафиксирована в Ужгороде в поединке «Металлист» – «Нива». Интересно, что в начале второго тайма тернопольская команда пропустила после автогола от Милана Михальчука. Но затем после забитых мячей от капитана Марьяна Мысыка и Андрея Демиденко сумела выйти вперед и выиграть встречу на выезде со счетом 1:2. Отметим, что гол Демиденко получился очень красивым. После навеса с углового Андрей выпрыгнул и головой классно ударил. Мяч после красивого рикошета от штанги по итогу влетел в сетку ворот «Металлиста».

Автогол тура

«Агробизнес» победил в поединке против «Феникса-Мариуполь» со счетом 1:0. Интересно, что победу команде из Волочиска принес автогол от Романа Билого на 41-й минуте поединка.

«Агробизнес» после этой виктории с 21 баллом идет на четвертой позиции в Первой лиге.

Дубль тура

«Виктория» на своем поле обыграла «Металлург» со счетом 3:0. Сначала в первом тайме за коллектив из Сум не реализовал пенальти Руслан Паламар. Но во второй половине поединка на 60-й минуте за партнера по команде исправился Максим Евпак, который своим голом вывел «Викторию» вперед. И затем взял слово Станислав Шарай, который на 75-й и 79-й минутах отличился красивыми голами, тем самым оформив дубль. Эти два гола позволили сумской команде оформить комфортное преимущество и по итогу выиграть встречу с уверенным счетом.

Чего ждать?

Ярким будет поединок в Полтаве между «Ворсклой» и «Буковиной». Интересно будет посмотреть также матч «Черноморец» – «Чернигов». Придаст «изюминки» 12 туру дерби ЮКСА – «Левый Берег».

Также состоятся матчи «Подолье» – «Металлист», «Металлург» – «Прикарпатье», «Агробизнес» – «Пробий», «Ингулец» – «Виктория» и «Феникс-Мариуполь» – «Нива».

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Буковина 11 9 2 0 24 - 9 18.10.25 12:00 Ворскла - Буковина12.10.25 Буковина 2:0 Подолье08.10.25 Нива Тернополь 1:2 Буковина04.10.25 Буковина 2:0 Металлист29.09.25 Феникс-Мариуполь 2:3 Буковина22.09.25 Левый берег 1:3 Буковина 29
2 Черноморец 11 8 3 0 18 - 3 19.10.25 15:30 Черноморец - Чернигов13.10.25 Прикарпатье 1:1 Черноморец09.10.25 Черноморец 0:0 Виктория04.10.25 Пробой 0:2 Черноморец28.09.25 Черноморец 1:0 Агробизнес20.09.25 Ингулец 2:3 Черноморец 27
3 Ингулец 11 6 4 1 20 - 9 19.10.25 13:30 Ингулец - Виктория12.10.25 Пробой 0:1 Ингулец08.10.25 Ингулец 3:2 Агробизнес03.10.25 Ингулец 2:0 Феникс-Мариуполь29.09.25 Металлург Зп 0:0 Ингулец20.09.25 Ингулец 2:3 Черноморец 22
4 Агробизнес 11 6 3 2 12 - 5 19.10.25 12:30 Агробизнес - Пробой14.10.25 Агробизнес 1:0 Феникс-Мариуполь08.10.25 Ингулец 3:2 Агробизнес04.10.25 Агробизнес 3:0 Металлург Зп28.09.25 Черноморец 1:0 Агробизнес19.09.25 Агробизнес 1:0 ЮКСА 21
5 Левый берег 10 6 1 3 13 - 9 18.10.25 15:00 ЮКСА - Левый берег13.10.25 Левый берег 2:0 Ворскла08.10.25 Подолье 0:2 Левый берег04.10.25 Левый берег 0:0 Нива Тернополь29.09.25 Металлист 0:1 Левый берег22.09.25 Левый берег 1:3 Буковина 19
6 Нива Тернополь 11 5 4 2 13 - 11 19.10.25 14:30 Феникс-Мариуполь - Нива Тернополь13.10.25 Металлист 1:2 Нива Тернополь08.10.25 Нива Тернополь 1:2 Буковина04.10.25 Левый берег 0:0 Нива Тернополь28.09.25 Нива Тернополь 2:0 Чернигов22.09.25 Прикарпатье 1:1 Нива Тернополь 19
7 Прикарпатье 11 4 3 4 15 - 14 19.10.25 15:00 Металлург Зп - Прикарпатье13.10.25 Прикарпатье 1:1 Черноморец09.10.25 ЮКСА 3:1 Прикарпатье03.10.25 Прикарпатье 1:0 Ворскла28.09.25 Подолье 0:3 Прикарпатье22.09.25 Прикарпатье 1:1 Нива Тернополь 15
8 Виктория 11 4 3 4 11 - 10 19.10.25 13:30 Ингулец - Виктория14.10.25 Виктория 3:0 Металлург Зп09.10.25 Черноморец 0:0 Виктория05.10.25 Виктория 2:0 ЮКСА27.09.25 Ворскла 1:1 Виктория21.09.25 Виктория 0:0 Подолье 15
9 Ворскла 11 3 3 5 8 - 10 18.10.25 12:00 Ворскла - Буковина13.10.25 Левый берег 2:0 Ворскла08.10.25 Ворскла 0:1 Чернигов03.10.25 Прикарпатье 1:0 Ворскла27.09.25 Ворскла 1:1 Виктория20.09.25 Пробой 0:2 Ворскла 12
10 ЮКСА 11 3 3 5 7 - 10 18.10.25 15:00 ЮКСА - Левый берег13.10.25 Чернигов 2:0 ЮКСА09.10.25 ЮКСА 3:1 Прикарпатье05.10.25 Виктория 2:0 ЮКСА27.09.25 ЮКСА 0:0 Пробой19.09.25 Агробизнес 1:0 ЮКСА 12
11 Чернигов 9 3 1 5 9 - 11 19.10.25 15:30 Черноморец - Чернигов13.10.25 Чернигов 2:0 ЮКСА08.10.25 Ворскла 0:1 Чернигов04.10.25 Чернигов 1:1 Подолье28.09.25 Нива Тернополь 2:0 Чернигов12.09.25 Буковина 4:1 Чернигов 10
12 Пробой 11 2 3 6 9 - 16 19.10.25 12:30 Агробизнес - Пробой12.10.25 Пробой 0:1 Ингулец08.10.25 Металлург Зп 0:1 Пробой04.10.25 Пробой 0:2 Черноморец27.09.25 ЮКСА 0:0 Пробой20.09.25 Пробой 0:2 Ворскла 9
13 Металлист 10 2 2 6 9 - 13 18.10.25 14:00 Подолье - Металлист13.10.25 Металлист 1:2 Нива Тернополь09.10.25 Феникс-Мариуполь 0:1 Металлист04.10.25 Буковина 2:0 Металлист29.09.25 Металлист 0:1 Левый берег25.09.25 Металлург Зп 1:3 Металлист 8
14 Феникс-Мариуполь 11 2 2 7 6 - 14 19.10.25 14:30 Феникс-Мариуполь - Нива Тернополь14.10.25 Агробизнес 1:0 Феникс-Мариуполь09.10.25 Феникс-Мариуполь 0:1 Металлист03.10.25 Ингулец 2:0 Феникс-Мариуполь29.09.25 Феникс-Мариуполь 2:3 Буковина21.09.25 Металлург Зп 1:1 Феникс-Мариуполь 8
15 Металлург Зп 11 1 3 7 4 - 19 19.10.25 15:00 Металлург Зп - Прикарпатье14.10.25 Виктория 3:0 Металлург Зп08.10.25 Металлург Зп 0:1 Пробой04.10.25 Агробизнес 3:0 Металлург Зп29.09.25 Металлург Зп 0:0 Ингулец25.09.25 Металлург Зп 1:3 Металлист 6
16 Подолье 11 0 4 7 5 - 20 18.10.25 14:00 Подолье - Металлист12.10.25 Буковина 2:0 Подолье08.10.25 Подолье 0:2 Левый берег04.10.25 Чернигов 1:1 Подолье28.09.25 Подолье 0:3 Прикарпатье21.09.25 Виктория 0:0 Подолье 4
Полная таблица

Лучший бомбардир Первой лиги отказался продлевать контракт с клубом
Ворскла – Буковина. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Украинский тренер: «Там я не получил ни одной зарплаты»
Первая лига Украины обзор тура Первой лиги
ivankondrat96
Буковина та Чорноморець виділяються на тлі інших. Якщо не буде фінансових проблем, то вони мають виходити в УПЛ напряму.
