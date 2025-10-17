Первая лига. Буковина с клубным рекордом вышла на первое место
12-14 октября состоялись матчи 11 тура Первой лиги
Предлагаем вашему вниманию обзор самых ярких эпизодов в этих интересных встречах.
Лидер тура
«Буковина» в Черновцах со счетом 2:0, благодаря голам Родиона Плаксы и Виталия Груши, победила «Подолье». Эта виктория позволила черновицкой команде с 29 очками в активе единолично выйти на первое место в Первой лиге.
Также стоит отметить, что это девятая подряд победа черновицкой команды в чемпионате Украины и одиннадцатая в целом с учетом матчей Кубка, что является новым клубным рекордом.
Пенальти тура
«Ингулец» на выезде со счетом 1:0 выиграл в матче с ФК «Пробий». Победным голом на 27-й минуте отличился Виталий Фарасеенко. Этот одиннадцатиметровый позволил команде из Петрово одержать выездную викторию и с 22 баллами закрепиться на третьей позиции в Первой лиге.
Гол тура
«Чернигов» в домашней встрече выиграл у ФК ЮКСА со счетом 2:0, благодаря голам в исполнении Джилиндо Безгубченко и Егора Шалфеева. Стоит отметить, что мяч Безгубченко на 16-й минуте получился очень красивым. Джилиндо прошел с мячом практически от центра поля до штрафной площади соперника и красиво метров с 18-ти отправил мяч под перекладину ворот гостей.
«Второй этаж» тура
В выездном поединке с «Прикарпатьем» на 13-й минуте красивым голом отличился Владислав Кулач. После хорошего навеса с правого фланга экс-форвард ряда команд УПЛ эффектно головой отправил мяч в ворота. Этот забитый мяч позволил «Черноморцу» выйти вперед. Но одесситы, которые весь второй тайм играли в меньшинстве из-за красной карточки Владиславу Герычу, пропустили на 71-й минуте от Владислава Чушенко. Как итог, встреча в Ивано-Франковске завершилась вничью 1:1.
«Черноморец» после второй ничьи кряду в Первой лиге Украины идет вторым, набрав 27 очков в свой актив.
«Дерби тура»
Одним из самых ярких противостояний тура стал матч «Левый Берег» «Ворскла». В поединке между экс-командами УПЛ домашнюю викторию одержала киевская команда, которая победила со счетом 2:0. Голами за столичный клуб отличились бразилец Сидней с пенальти и Симон Галоян в дополнительное время на 90+1-й минуте. Для Александра Рябоконя на посту главного тренера «Левого Берега» это вторая кряду победа.
Отметим, что в Первой лиге киевляне с 19 очками идут на пятом месте, а полтавская команда с 12 баллами расположилась на восьмой позиции.
Камбек тура
Единственная волевая победа была зафиксирована в Ужгороде в поединке «Металлист» – «Нива». Интересно, что в начале второго тайма тернопольская команда пропустила после автогола от Милана Михальчука. Но затем после забитых мячей от капитана Марьяна Мысыка и Андрея Демиденко сумела выйти вперед и выиграть встречу на выезде со счетом 1:2. Отметим, что гол Демиденко получился очень красивым. После навеса с углового Андрей выпрыгнул и головой классно ударил. Мяч после красивого рикошета от штанги по итогу влетел в сетку ворот «Металлиста».
Автогол тура
«Агробизнес» победил в поединке против «Феникса-Мариуполь» со счетом 1:0. Интересно, что победу команде из Волочиска принес автогол от Романа Билого на 41-й минуте поединка.
«Агробизнес» после этой виктории с 21 баллом идет на четвертой позиции в Первой лиге.
Дубль тура
«Виктория» на своем поле обыграла «Металлург» со счетом 3:0. Сначала в первом тайме за коллектив из Сум не реализовал пенальти Руслан Паламар. Но во второй половине поединка на 60-й минуте за партнера по команде исправился Максим Евпак, который своим голом вывел «Викторию» вперед. И затем взял слово Станислав Шарай, который на 75-й и 79-й минутах отличился красивыми голами, тем самым оформив дубль. Эти два гола позволили сумской команде оформить комфортное преимущество и по итогу выиграть встречу с уверенным счетом.
Чего ждать?
Ярким будет поединок в Полтаве между «Ворсклой» и «Буковиной». Интересно будет посмотреть также матч «Черноморец» – «Чернигов». Придаст «изюминки» 12 туру дерби ЮКСА – «Левый Берег».
Также состоятся матчи «Подолье» – «Металлист», «Металлург» – «Прикарпатье», «Агробизнес» – «Пробий», «Ингулец» – «Виктория» и «Феникс-Мариуполь» – «Нива».
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Буковина
|11
|9
|2
|0
|24 - 9
|18.10.25 12:00 Ворскла - Буковина12.10.25 Буковина 2:0 Подолье08.10.25 Нива Тернополь 1:2 Буковина04.10.25 Буковина 2:0 Металлист29.09.25 Феникс-Мариуполь 2:3 Буковина22.09.25 Левый берег 1:3 Буковина
|29
|2
|Черноморец
|11
|8
|3
|0
|18 - 3
|19.10.25 15:30 Черноморец - Чернигов13.10.25 Прикарпатье 1:1 Черноморец09.10.25 Черноморец 0:0 Виктория04.10.25 Пробой 0:2 Черноморец28.09.25 Черноморец 1:0 Агробизнес20.09.25 Ингулец 2:3 Черноморец
|27
|3
|Ингулец
|11
|6
|4
|1
|20 - 9
|19.10.25 13:30 Ингулец - Виктория12.10.25 Пробой 0:1 Ингулец08.10.25 Ингулец 3:2 Агробизнес03.10.25 Ингулец 2:0 Феникс-Мариуполь29.09.25 Металлург Зп 0:0 Ингулец20.09.25 Ингулец 2:3 Черноморец
|22
|4
|Агробизнес
|11
|6
|3
|2
|12 - 5
|19.10.25 12:30 Агробизнес - Пробой14.10.25 Агробизнес 1:0 Феникс-Мариуполь08.10.25 Ингулец 3:2 Агробизнес04.10.25 Агробизнес 3:0 Металлург Зп28.09.25 Черноморец 1:0 Агробизнес19.09.25 Агробизнес 1:0 ЮКСА
|21
|5
|Левый берег
|10
|6
|1
|3
|13 - 9
|18.10.25 15:00 ЮКСА - Левый берег13.10.25 Левый берег 2:0 Ворскла08.10.25 Подолье 0:2 Левый берег04.10.25 Левый берег 0:0 Нива Тернополь29.09.25 Металлист 0:1 Левый берег22.09.25 Левый берег 1:3 Буковина
|19
|6
|Нива Тернополь
|11
|5
|4
|2
|13 - 11
|19.10.25 14:30 Феникс-Мариуполь - Нива Тернополь13.10.25 Металлист 1:2 Нива Тернополь08.10.25 Нива Тернополь 1:2 Буковина04.10.25 Левый берег 0:0 Нива Тернополь28.09.25 Нива Тернополь 2:0 Чернигов22.09.25 Прикарпатье 1:1 Нива Тернополь
|19
|7
|Прикарпатье
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|19.10.25 15:00 Металлург Зп - Прикарпатье13.10.25 Прикарпатье 1:1 Черноморец09.10.25 ЮКСА 3:1 Прикарпатье03.10.25 Прикарпатье 1:0 Ворскла28.09.25 Подолье 0:3 Прикарпатье22.09.25 Прикарпатье 1:1 Нива Тернополь
|15
|8
|Виктория
|11
|4
|3
|4
|11 - 10
|19.10.25 13:30 Ингулец - Виктория14.10.25 Виктория 3:0 Металлург Зп09.10.25 Черноморец 0:0 Виктория05.10.25 Виктория 2:0 ЮКСА27.09.25 Ворскла 1:1 Виктория21.09.25 Виктория 0:0 Подолье
|15
|9
|Ворскла
|11
|3
|3
|5
|8 - 10
|18.10.25 12:00 Ворскла - Буковина13.10.25 Левый берег 2:0 Ворскла08.10.25 Ворскла 0:1 Чернигов03.10.25 Прикарпатье 1:0 Ворскла27.09.25 Ворскла 1:1 Виктория20.09.25 Пробой 0:2 Ворскла
|12
|10
|ЮКСА
|11
|3
|3
|5
|7 - 10
|18.10.25 15:00 ЮКСА - Левый берег13.10.25 Чернигов 2:0 ЮКСА09.10.25 ЮКСА 3:1 Прикарпатье05.10.25 Виктория 2:0 ЮКСА27.09.25 ЮКСА 0:0 Пробой19.09.25 Агробизнес 1:0 ЮКСА
|12
|11
|Чернигов
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|19.10.25 15:30 Черноморец - Чернигов13.10.25 Чернигов 2:0 ЮКСА08.10.25 Ворскла 0:1 Чернигов04.10.25 Чернигов 1:1 Подолье28.09.25 Нива Тернополь 2:0 Чернигов12.09.25 Буковина 4:1 Чернигов
|10
|12
|Пробой
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|19.10.25 12:30 Агробизнес - Пробой12.10.25 Пробой 0:1 Ингулец08.10.25 Металлург Зп 0:1 Пробой04.10.25 Пробой 0:2 Черноморец27.09.25 ЮКСА 0:0 Пробой20.09.25 Пробой 0:2 Ворскла
|9
|13
|Металлист
|10
|2
|2
|6
|9 - 13
|18.10.25 14:00 Подолье - Металлист13.10.25 Металлист 1:2 Нива Тернополь09.10.25 Феникс-Мариуполь 0:1 Металлист04.10.25 Буковина 2:0 Металлист29.09.25 Металлист 0:1 Левый берег25.09.25 Металлург Зп 1:3 Металлист
|8
|14
|Феникс-Мариуполь
|11
|2
|2
|7
|6 - 14
|19.10.25 14:30 Феникс-Мариуполь - Нива Тернополь14.10.25 Агробизнес 1:0 Феникс-Мариуполь09.10.25 Феникс-Мариуполь 0:1 Металлист03.10.25 Ингулец 2:0 Феникс-Мариуполь29.09.25 Феникс-Мариуполь 2:3 Буковина21.09.25 Металлург Зп 1:1 Феникс-Мариуполь
|8
|15
|Металлург Зп
|11
|1
|3
|7
|4 - 19
|19.10.25 15:00 Металлург Зп - Прикарпатье14.10.25 Виктория 3:0 Металлург Зп08.10.25 Металлург Зп 0:1 Пробой04.10.25 Агробизнес 3:0 Металлург Зп29.09.25 Металлург Зп 0:0 Ингулец25.09.25 Металлург Зп 1:3 Металлист
|6
|16
|Подолье
|11
|0
|4
|7
|5 - 20
|18.10.25 14:00 Подолье - Металлист12.10.25 Буковина 2:0 Подолье08.10.25 Подолье 0:2 Левый берег04.10.25 Чернигов 1:1 Подолье28.09.25 Подолье 0:3 Прикарпатье21.09.25 Виктория 0:0 Подолье
|4
