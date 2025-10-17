Первая лига. Буковина с клубным рекордом вышла на первое место

Предлагаем вашему вниманию обзор самых ярких эпизодов в этих интересных встречах.

Лидер тура

«Буковина» в Черновцах со счетом 2:0, благодаря голам Родиона Плаксы и Виталия Груши, победила «Подолье». Эта виктория позволила черновицкой команде с 29 очками в активе единолично выйти на первое место в Первой лиге.

Также стоит отметить, что это девятая подряд победа черновицкой команды в чемпионате Украины и одиннадцатая в целом с учетом матчей Кубка, что является новым клубным рекордом.

Пенальти тура

«Ингулец» на выезде со счетом 1:0 выиграл в матче с ФК «Пробий». Победным голом на 27-й минуте отличился Виталий Фарасеенко. Этот одиннадцатиметровый позволил команде из Петрово одержать выездную викторию и с 22 баллами закрепиться на третьей позиции в Первой лиге.

Гол тура

«Чернигов» в домашней встрече выиграл у ФК ЮКСА со счетом 2:0, благодаря голам в исполнении Джилиндо Безгубченко и Егора Шалфеева. Стоит отметить, что мяч Безгубченко на 16-й минуте получился очень красивым. Джилиндо прошел с мячом практически от центра поля до штрафной площади соперника и красиво метров с 18-ти отправил мяч под перекладину ворот гостей.

«Второй этаж» тура

В выездном поединке с «Прикарпатьем» на 13-й минуте красивым голом отличился Владислав Кулач. После хорошего навеса с правого фланга экс-форвард ряда команд УПЛ эффектно головой отправил мяч в ворота. Этот забитый мяч позволил «Черноморцу» выйти вперед. Но одесситы, которые весь второй тайм играли в меньшинстве из-за красной карточки Владиславу Герычу, пропустили на 71-й минуте от Владислава Чушенко. Как итог, встреча в Ивано-Франковске завершилась вничью 1:1.

«Черноморец» после второй ничьи кряду в Первой лиге Украины идет вторым, набрав 27 очков в свой актив.

«Дерби тура»

Одним из самых ярких противостояний тура стал матч «Левый Берег» «Ворскла». В поединке между экс-командами УПЛ домашнюю викторию одержала киевская команда, которая победила со счетом 2:0. Голами за столичный клуб отличились бразилец Сидней с пенальти и Симон Галоян в дополнительное время на 90+1-й минуте. Для Александра Рябоконя на посту главного тренера «Левого Берега» это вторая кряду победа.

Отметим, что в Первой лиге киевляне с 19 очками идут на пятом месте, а полтавская команда с 12 баллами расположилась на восьмой позиции.

Камбек тура

Единственная волевая победа была зафиксирована в Ужгороде в поединке «Металлист» – «Нива». Интересно, что в начале второго тайма тернопольская команда пропустила после автогола от Милана Михальчука. Но затем после забитых мячей от капитана Марьяна Мысыка и Андрея Демиденко сумела выйти вперед и выиграть встречу на выезде со счетом 1:2. Отметим, что гол Демиденко получился очень красивым. После навеса с углового Андрей выпрыгнул и головой классно ударил. Мяч после красивого рикошета от штанги по итогу влетел в сетку ворот «Металлиста».

Автогол тура

«Агробизнес» победил в поединке против «Феникса-Мариуполь» со счетом 1:0. Интересно, что победу команде из Волочиска принес автогол от Романа Билого на 41-й минуте поединка.

«Агробизнес» после этой виктории с 21 баллом идет на четвертой позиции в Первой лиге.

Дубль тура

«Виктория» на своем поле обыграла «Металлург» со счетом 3:0. Сначала в первом тайме за коллектив из Сум не реализовал пенальти Руслан Паламар. Но во второй половине поединка на 60-й минуте за партнера по команде исправился Максим Евпак, который своим голом вывел «Викторию» вперед. И затем взял слово Станислав Шарай, который на 75-й и 79-й минутах отличился красивыми голами, тем самым оформив дубль. Эти два гола позволили сумской команде оформить комфортное преимущество и по итогу выиграть встречу с уверенным счетом.

Чего ждать?

Ярким будет поединок в Полтаве между «Ворсклой» и «Буковиной». Интересно будет посмотреть также матч «Черноморец» – «Чернигов». Придаст «изюминки» 12 туру дерби ЮКСА – «Левый Берег».

Также состоятся матчи «Подолье» – «Металлист», «Металлург» – «Прикарпатье», «Агробизнес» – «Пробий», «Ингулец» – «Виктория» и «Феникс-Мариуполь» – «Нива».