Скандал в Барселоне. Флик решил наказать Ямаля перед матчем с ПСЖ

Главный тренер испанской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик остался разгневан из-за вингера Ламина Ямаля, который опоздал на тренировку каталонской команды. Об этом сообщили сразу несколько испанских источников.

Наставник чемпионов Испании решил наказать 18-летнего футболиста и сообщил, что Ямаль начнет матч Лиги чемпионов против ПСЖ со скамейки запасных, однако такая идея не понравилась руководству «Барселоны».

«Ламин не должен был выйти в стартовом составе против ПСЖ в Лиге чемпионов, потому что опоздал на тренировку. Однако руководство каталонской команды давило на Ханси Флика, чтобы тот изменил свое решение.

Немецкий тренер был расстроен и озабочен давлением сверху, особенно со стороны спортивного директора Деку, и теперь опасается, что суровая дисциплина, которую он навязал своей команде, может быть подорвана», – сообщили в Испании.

Матч «Барселоны» и ПСЖ состоялся 1 октября и завершился победой французской команды со счетом 2:1. Ламин вышел на поле с первых минут, однако не сумел отметиться результативными действиями и заработал желтую карточку.

В нынешнем сезоне Ямаль провел пять матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал четыре результативных передачи. Контракт вингера истекает в июне 2031 года, а его трансферная стоимость составляет 200 миллионов евро.