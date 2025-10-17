Скандал в Барселоне. Флик решил наказать Ямаля перед матчем с ПСЖ
Испанский вингер мог не сыграть в Лиге чемпионов, но пришлось вмешаться руководству команды
Главный тренер испанской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик остался разгневан из-за вингера Ламина Ямаля, который опоздал на тренировку каталонской команды. Об этом сообщили сразу несколько испанских источников.
Наставник чемпионов Испании решил наказать 18-летнего футболиста и сообщил, что Ямаль начнет матч Лиги чемпионов против ПСЖ со скамейки запасных, однако такая идея не понравилась руководству «Барселоны».
«Ламин не должен был выйти в стартовом составе против ПСЖ в Лиге чемпионов, потому что опоздал на тренировку. Однако руководство каталонской команды давило на Ханси Флика, чтобы тот изменил свое решение.
Немецкий тренер был расстроен и озабочен давлением сверху, особенно со стороны спортивного директора Деку, и теперь опасается, что суровая дисциплина, которую он навязал своей команде, может быть подорвана», – сообщили в Испании.
Матч «Барселоны» и ПСЖ состоялся 1 октября и завершился победой французской команды со счетом 2:1. Ламин вышел на поле с первых минут, однако не сумел отметиться результативными действиями и заработал желтую карточку.
В нынешнем сезоне Ямаль провел пять матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал четыре результативных передачи. Контракт вингера истекает в июне 2031 года, а его трансферная стоимость составляет 200 миллионов евро.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Lamine Yamal was not supposed to start against PSG in the Champions League because he was late to training. 🤯🇪🇸— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 17, 2025
However, Barcelona’s management put pressure on Hansi Flick to play the Spaniard.
The German coach is said to be upset and concerned about the… pic.twitter.com/05hoIpgKgi
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
За 3 последних выпуска заработали 14860 грн при ставке 1000 на событие
Игрок извинился за свой поступок