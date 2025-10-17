Лучший бомбардир Первой лиги отказался продлевать контракт с клубом

Форвард «Агробизнеса» Максим Войтиховский отказался продлевать контракт, который истекает 30 ноября 2025 года. О своем решении 26-летний футболист уже сообщил руководству команды.

По информации источника, в услугах игрока заинтересованы несколько команд Премьер-лиги, а сам Максим планирует продолжить карьеру в элитном дивизионе. Кроме того, Войтиховский недоволен финансовыми условиями, которые имеет в «Агробизнесе», и рассчитывает на их улучшение в новой команде.

Форвард является воспитанником «Днепра», также выступал за донецкий «Шахтер», луцкую «Волынь», одесский «Черноморец» и «Подолье». В феврале 2024 года перебрался в «Агробизнес» на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Войтиховский провел 11 матчей, в которых забил восемь голов. Форвард занимает первое место в рейтинге лучших бомбардиров Первой лиги. Всего в футболке «Агробизнеса» украинец провел 33 игры и записал на свой счет 14 забитых мячей.