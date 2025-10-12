Источник: воспитанник Днепра оказался на радаре клубов УПЛ и Буковины
Нападающий «Агробизнеса» Максим Войтиховский может в ближайшее время сменить команду
26-летний нападающий «Агробизнеса» Максим Войтиховский может покинуть команду на фоне интереса со стороны других клубов.
Издание Sportarena сообщает, что в услугах футболиста заинтересована «Буковина» из Первой лиги, а также несколько представителей УПЛ, чьи имена не разглашаются.
Максим перешел в «Агробизнес» зимой 2024 года, покинув «Подолье». На счету форварда – 42 матча за команду из Волочиска, в которых он забил 15 голов и отдал пять результативных передач.
Войтиховский – воспитанник «Днепра», за основную команду которого провёл 23 поединка в последние годы её существования. В течение своей карьеры нападающий также выступал за «Черноморец» и «Волынь».
