Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Источник: воспитанник Днепра оказался на радаре клубов УПЛ и Буковины
Украина. Премьер лига
12 октября 2025, 17:41 | Обновлено 12 октября 2025, 18:03
Источник: воспитанник Днепра оказался на радаре клубов УПЛ и Буковины

Нападающий «Агробизнеса» Максим Войтиховский может в ближайшее время сменить команду

ФК Агробизнес. Максим Войтиховский

26-летний нападающий «Агробизнеса» Максим Войтиховский может покинуть команду на фоне интереса со стороны других клубов.

Издание Sportarena сообщает, что в услугах футболиста заинтересована «Буковина» из Первой лиги, а также несколько представителей УПЛ, чьи имена не разглашаются.

Максим перешел в «Агробизнес» зимой 2024 года, покинув «Подолье». На счету форварда – 42 матча за команду из Волочиска, в которых он забил 15 голов и отдал пять результативных передач.

Войтиховский – воспитанник «Днепра», за основную команду которого провёл 23 поединка в последние годы её существования. В течение своей карьеры нападающий также выступал за «Черноморец» и «Волынь».

Максим Войтиховский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Агробизнес Буковина Черновцы Первая лига Украины трансферы трансферы УПЛ
Андрей Витренко Источник: Sportarena
