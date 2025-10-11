Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аутсайдер Первой лиги расстался с защитником
Украина. Первая лига
11 октября 2025, 17:21 | Обновлено 11 октября 2025, 17:59
223
0

Аутсайдер Первой лиги расстался с защитником

Минус один игрок в запорожском «Металлурге»

11 октября 2025, 17:21 | Обновлено 11 октября 2025, 17:59
223
0
Аутсайдер Первой лиги расстался с защитником
ФК Металлург Запорожье

Как стало известно Sport.ua, «Металлург» досрочно завершил сотрудничество с правым защитником Артем Товкачем. Контракт, который изначально был рассчитан до 30 июня 2026 года, расторгнут. Не исключено, что футболист продолжит карьеру за границей.

Товкач, которому в конце декабря исполнится 23, играл за «Металлург» с лета 2021 года, когда перебрался в Запорожье из «Кремня». В нынешнем сезоне воспитанник днепровского футбола провел 5 матчей в чемпионате Первой лиги и 2 – в Кубке Украины.

«Металлург» после 10 туров занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги. Под руководством Юрия Слабышева запорожцы набрали 6 очков, проиграв последние три матча из четырех.

Накануне у красно-черных сменился тренерский штаб: команду официально возглавил 48-летний Андрей Зубченко, а его ассистентами стали Руслан Галигузов и Александр Шевченко. Слабышев и его помощник Сергей Рудыка остаются в клубе и теперь будут работать с молодежью в команде U-19.

В следующем туре Первой лиги «Металлург» сыграет на выезде с сумской «Викторией». Матч состоится во вторник, 14 октября.

По теме:
Стало известно, сколько Шахтер заработал за минувший сезон
ФОТО. Реакция жены Калюжного на гол мужа в ворота Исландии
Диего ПАЛАСИОС: «Никогда не представлял себе, что буду играть в Украине»
Металлург Запорожье чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

САБО: «Стыдно за команду. Вот этот игрок мяча даже не касался»
Футбол | 11 октября 2025, 05:22 0
САБО: «Стыдно за команду. Вот этот игрок мяча даже не касался»
САБО: «Стыдно за команду. Вот этот игрок мяча даже не касался»

Бывший тренер киевлян раскритиковал Герреро

Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Футбол | 10 октября 2025, 23:43 242
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии

Команда Сергея Реброва взяла важные три очка

Ребров объяснил, как Украине удалось забить пять голов сборной Исландии
Футбол | 11.10.2025, 08:42
Ребров объяснил, как Украине удалось забить пять голов сборной Исландии
Ребров объяснил, как Украине удалось забить пять голов сборной Исландии
Тренер сборной Аргентины объяснил отсутствие Месси в заявке на матч
Футбол | 11.10.2025, 16:29
Тренер сборной Аргентины объяснил отсутствие Месси в заявке на матч
Тренер сборной Аргентины объяснил отсутствие Месси в заявке на матч
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
Футбол | 11.10.2025, 08:25
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
Довбика хочет купить легендарный клуб. Титулованный тренер требует трансфер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
09.10.2025, 17:22 38
Футбол
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
РЕБРОВ: «При счете 3:3 мы не пытались сохранить результат, а шли вперед»
11.10.2025, 00:23 5
Футбол
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
10.10.2025, 08:59 2
Футбол
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
11.10.2025, 06:23 4
Футбол
Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
10.10.2025, 14:54 11
Футбол
Завершены матчи 1/8 финала. Определены все четвертьфиналы молодежного ЧМ
Завершены матчи 1/8 финала. Определены все четвертьфиналы молодежного ЧМ
10.10.2025, 06:05
Футбол
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
ПСЖ принял решение по Забарному. Возможен трансфер в Саудовскую Аравию
10.10.2025, 05:40 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем