Аутсайдер Первой лиги расстался с защитником

Как стало известно Sport.ua, «Металлург» досрочно завершил сотрудничество с правым защитником Артем Товкачем. Контракт, который изначально был рассчитан до 30 июня 2026 года, расторгнут. Не исключено, что футболист продолжит карьеру за границей.

Товкач, которому в конце декабря исполнится 23, играл за «Металлург» с лета 2021 года, когда перебрался в Запорожье из «Кремня». В нынешнем сезоне воспитанник днепровского футбола провел 5 матчей в чемпионате Первой лиги и 2 – в Кубке Украины.

«Металлург» после 10 туров занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги. Под руководством Юрия Слабышева запорожцы набрали 6 очков, проиграв последние три матча из четырех.

Накануне у красно-черных сменился тренерский штаб: команду официально возглавил 48-летний Андрей Зубченко, а его ассистентами стали Руслан Галигузов и Александр Шевченко. Слабышев и его помощник Сергей Рудыка остаются в клубе и теперь будут работать с молодежью в команде U-19.

В следующем туре Первой лиги «Металлург» сыграет на выезде с сумской «Викторией». Матч состоится во вторник, 14 октября.