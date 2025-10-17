ФОТО. Новая девушка Ламина Ямаля показала, чем занимается с игроком
Никки Николь опубликовала сторис с Ламином Ямалем
Аргентинская певица Никки Николь показала, как проводит время с футболистом «Барселоны» и сборной Испании Ламином Ямалем.
25-летняя артистка, которая старше испанца на семь лет, опубликовала совместное фото в сторис Instagram.
На снимке пара позирует в одинаковой экипировке Adidas, что сразу вызвало ажиотаж среди фанатов.
По стилю кадра это похоже на закулисье совместных съемок для бренда – возможно, новой рекламной кампании Adidas, где Ямаль выступает лицом компании, а Никки Николь приглашена в роли артистки-амбассадора.
