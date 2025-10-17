ТРОССАРД: «Арсенал хочет выиграть каждый матч. Мы способны взять трофей»

Вингер лондонского «Арсенала» Леандро Троссард рассказал о выступлениях в новом сезоне АПЛ и изменениях в команде:

«Лучший матч сезона? Для меня последняя игра против «Ньюкасла» была одной из лучших за все время, что я играю за «Арсенал». Мы играли в довольно доминирующем стиле. Не было ощущения, что счет отражал то, что происходило на поле. У нас было несколько шансов забить. Думаю, их вратарь также сделал несколько удивительных сейвов.

А потом они реализовали свой единственный шанс, и из-за этого гола нам снова пришлось догонять. Но я думаю, мы продолжали верить. Наш настрой был невероятным, и мы продолжали давить, чтобы сравнять счет. И даже после того, как мы сравняли, мы шли вперед и забили победный гол.

Это многое говорит о нашем менталитете и о том, что мы стремимся выигрывать каждый матч. Даже проигрывая 0:1, мы продолжили бороться и выиграли игру. Думаю, мы показали все. И это добавит нам много уверенности в следующих матчах. Так что я считаю, что все были очень-очень довольны этой игрой.

Изменения по сравнению с прошлым сезоном? Да, думаю, все очень хорошо адаптировались. Очевидно, что новички тоже высокого уровня, поэтому мы надеялись, что им будет немного проще интегрироваться. Также считаю, что они очень умные. А наша команда очень гостеприимна. Я бы сказал, что мы стараемся помочь каждому новому игроку адаптироваться как можно быстрее.

Борьба за чемпионство? Мы уверены в себе и знаем, что можем выиграть каждый матч отныне до конца сезона. Мы уверены, что у нас есть состав, способный на это. Думаю, если день наш, мы сосредоточены и играем в свой футбол, можем обыграть любого. Вот так мы должны подходить к каждому матчу. Конечно, это сложно, тяжело, но, думаю, это все, что мы должны делать. Сезон очень длинный.

Личный прогресс в «Арсенале»? Это всегда сложный вопрос. Все кроется в деталях, я бы сказал – в плане позиционной игры, того, какие действия от тебя хочет тренер. Очень трудно что-то выделить, но, думаю, это мелочи – и единоборства, и даже стандарты. В команде мы очень сильны, но и индивидуально тоже – каждый прибавил. Я стал более сосредоточенным в разных игровых ситуациях и в матчах, думаю, сильно вырос».