ФОТО. Бруниньо из Карпат получил награду лучшего игрока сентября
УПЛ традиционно вручает приз для лучшего футболиста месяца
Легионер Карпат Бруниньо получил награду лучшего игрока сентября 2025 года.
Украинская премьер-лига традиционно определяет лучшего тренера и игрока каждого месяца сезона.
Лучшим игроком сентября Украинской Премьер-лиги признан полузащитник «Карпат» Бруниньо.
Хавбек стал одним из главных героев яркого матча с Динамо (3:3), в котором отметился голом и результативной передачей.
