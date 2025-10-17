Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Бруниньо из Карпат получил награду лучшего игрока сентября
Украина. Премьер лига
17 октября 2025, 04:23 | Обновлено 17 октября 2025, 04:42
21
0

ФОТО. Бруниньо из Карпат получил награду лучшего игрока сентября

УПЛ традиционно вручает приз для лучшего футболиста месяца

17 октября 2025, 04:23 | Обновлено 17 октября 2025, 04:42
21
0
ФОТО. Бруниньо из Карпат получил награду лучшего игрока сентября
ФК Карпаты. Бруниньо

Легионер Карпат Бруниньо получил награду лучшего игрока сентября 2025 года.

Украинская премьер-лига традиционно определяет лучшего тренера и игрока каждого месяца сезона.

Лучшим игроком сентября Украинской Премьер-лиги признан полузащитник «Карпат» Бруниньо.

Хавбек стал одним из главных героев яркого матча с Динамо (3:3), в котором отметился голом и результативной передачей.

ФОТО. Бруниньо из Карпат получил награду лучшего игрока сентября

По теме:
ФОТО. Педриньо получил приз лучшему игроку Шахтера в сентябре
Полтава – Оболонь. Текстовая трансляция матча
Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть
Бруниньо Карпаты Львов Украинская Премьер-лига фото чемпионат Украины по футболу лучший игрок
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
Футбол | 16 октября 2025, 06:02 0
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»

Виктор оценил вклад Алексея Гуцуляка

Овьедо – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 17 октября 2025, 04:27 0
Овьедо – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Овьедо – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 17 октября и начнется в 22:00 по Киеву

Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
Футбол | 16.10.2025, 09:54
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
Футболист Динамо получил предложения переехать играть в Париж
Футбол | 16.10.2025, 06:22
Футболист Динамо получил предложения переехать играть в Париж
Футболист Динамо получил предложения переехать играть в Париж
Лунин обратился к президенту Реала и шокировал его. Выдвинул ультиматум
Футбол | 16.10.2025, 23:08
Лунин обратился к президенту Реала и шокировал его. Выдвинул ультиматум
Лунин обратился к президенту Реала и шокировал его. Выдвинул ультиматум
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер покинул украинский клуб из-за войны: Я не буду играть
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер покинул украинский клуб из-за войны: Я не буду играть
15.10.2025, 08:29
Баскетбол
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
16.10.2025, 06:05 1
Футбол
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
16.10.2025, 16:59 140
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «О нем нечего говорить, он из Динамо ушел в такой клуб...»
ЛЕОНЕНКО: «О нем нечего говорить, он из Динамо ушел в такой клуб...»
15.10.2025, 06:22
Футбол
Юрий ВЕРНИДУБ: «Он просто глыба сборной Украины. Респект»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Он просто глыба сборной Украины. Респект»
15.10.2025, 12:53
Футбол
Украинский супертяж заявил, что станет лучшим, когда Усик уйдет из бокса
Украинский супертяж заявил, что станет лучшим, когда Усик уйдет из бокса
15.10.2025, 01:32 1
Бокс
Опубликованы корзины жеребьевки ЧЕ по футзалу. Где сборная Украины
Опубликованы корзины жеребьевки ЧЕ по футзалу. Где сборная Украины
15.10.2025, 16:59 1
Футзал
Сафонов принял судьбоносное решение из-за Забарного
Сафонов принял судьбоносное решение из-за Забарного
15.10.2025, 00:10 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем