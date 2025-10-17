ФОТО. Бруниньо из Карпат получил награду лучшего игрока сентября

Легионер Карпат Бруниньо получил награду лучшего игрока сентября 2025 года.

Украинская премьер-лига традиционно определяет лучшего тренера и игрока каждого месяца сезона.

Лучшим игроком сентября Украинской Премьер-лиги признан полузащитник «Карпат» Бруниньо.

Хавбек стал одним из главных героев яркого матча с Динамо (3:3), в котором отметился голом и результативной передачей.

