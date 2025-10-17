Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Чем сейчас живет «новый Месси»: 3 года без футбола, страшная травма
17 октября 2025, 01:31 | Обновлено 17 октября 2025, 01:54
ФОТО. Чем сейчас живет «новый Месси»: 3 года без футбола, страшная травма

Жерар Деулофеу рассказывает свою уникальную историю

ФОТО. Чем сейчас живет «новый Месси»: 3 года без футбола, страшная травма
The Guardian. Жерар Деулофеу

Почти три года после своего последнего матча бывший форвард «Барселоны» и «Эвертона» Жерар Деулофеу ежедневно тренируется в спортзале «Удинезе», не сдаваясь после страшной травмы колена.

В январе 2023 года он снова повредил переднюю крестообразную связку, а после операции в Риме получил инфекцию, которая уничтожила хрящ и почти лишила его возможности нормально ходить.

«Это не обычная травма. Хрящ разрушался, мышцы уходили, колено не сгибалось – все шло очень медленно», – вспоминает он.

Последней надеждой стало лечение клетками в Барселоне. Врачи предупреждали, что шансов почти нет, но Деулофеу согласился. Через девять месяцев он попытался бегать, но слишком рано – теперь сосредоточен на укреплении колена.

«Я должен тренироваться каждый день, а не через день. Если кто-то способен вернуться после такого – это я», – говорит он.

«Удинезе» расторг с ним контракт, но позволил проходить реабилитацию на базе клуба.

«Они ждут меня и дают время. Я благодарен за это», – добавляет 31-летний Жерар.

Футболист живет в Италии с женой и детьми, получая от них полную поддержку.

«Иногда хочется все бросить, но жена говорит: «Ты справишься». Это моя сила».

Когда-то в Испании Деулофеу называли новым Месси – воспитанник «Ла Масии» обладал взрывной скоростью, техникой и дриблингом, и даже успел поиграть в одной команде с Лионелем Месси в «Барселоне» в сезоне 2017/18.

Сегодня он мечтает о новом чуде: «Я готовлюсь. Если все пойдет хорошо – снова сыграю за «Удинезе». И тогда этот стадион будет полон. Это будет праздник».

фото Жерар Деулофеу Барселона Эвертон Удинезе lifestyle Ла Лига Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу чемпионат Италии по футболу чемпионат Испании по футболу Лионель Месси
Максим Лапченко Источник: The Guardian
