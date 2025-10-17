Нападающий Реала уже зимой может покинуть клуб. Ожидается предложение
«Марсель» нацелился на Эндрика
Бразильский нападающий мадридского «Реала» Эндрик привлекает внимание «Марселя». Об этом сообщает ESPN.
По информации источника, представитель Лиги 1 намерен сделать предложение по аренде игрока уже в январе. Также бразильцем интересуются другие клубы. Сам игрок и его окружение при этом пока что предпочитают не менять клуб.
В текущем сезоне Эндрик не провел на поле ни одной минуты. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит трансфер одного из лучших игроков мира.
