Франция
17 октября 2025, 01:14
Нападающий Реала уже зимой может покинуть клуб. Ожидается предложение

«Марсель» нацелился на Эндрика

Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Эндрик привлекает внимание «Марселя». Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, представитель Лиги 1 намерен сделать предложение по аренде игрока уже в январе. Также бразильцем интересуются другие клубы. Сам игрок и его окружение при этом пока что предпочитают не менять клуб.

В текущем сезоне Эндрик не провел на поле ни одной минуты. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит трансфер одного из лучших игроков мира.

По теме:
Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение
Неожиданный вариант. Ман Юнайтед нацелился на форварда из Саудовской Аравии
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
