Активировать отступные. Реал готовит трансфер одного из лучших игроков мира

Португальский полузащитник «ПСЖ» Витинья привлекает внимание мадридского «Реала». Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, испанский гранд намерен активировать клаусулу в размере 90 миллионов евро за хавбека. Президент «сливочных» Флорентино Перес считает это выгодной покупкой. Все зависит от того, захочет ли сам Витинья перейти в «Реал».

В текущем сезоне Витинья провел десять матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одним голом и четырьмя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» готовится предложить «Реалу» суперобмен футболистами.