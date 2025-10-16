Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Активировать отступные. Реал готовит трансфер одного из лучших игроков мира
Испания
16 октября 2025, 23:38
0

Активировать отступные. Реал готовит трансфер одного из лучших игроков мира

Внимание мадридского гранда привлекает Витинья

Getty Images/Global Images Ukraine. Витинья

Португальский полузащитник «ПСЖ» Витинья привлекает внимание мадридского «Реала». Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, испанский гранд намерен активировать клаусулу в размере 90 миллионов евро за хавбека. Президент «сливочных» Флорентино Перес считает это выгодной покупкой. Все зависит от того, захочет ли сам Витинья перейти в «Реал».

В текущем сезоне Витинья провел десять матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одним голом и четырьмя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» готовится предложить «Реалу» суперобмен футболистами.

Витинья (ПСЖ) трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 ПСЖ Реал Мадрид Флорентино Перес
Даниил Кирияка Источник: DefensaCentral
