Гендир Оболони: «В вопросе судейства нужно что-то менять»

Генеральный директор «Оболони» Александр Резниченко рассказал о заседании клубов УПЛ по поводу судейства в УПЛ.

– Кто и почему инициировал эту встречу?

– Этот вопрос поднимался в прошлом сезоне. Проходила встреча УАФ в присутствии Екатерины Монзуль и генерального секретаря Игоря Грищенко. Поэтому этот вопрос обсуждался тогда и были разработаны моменты, чтобы поехать в одну из европейских стран и изучить, как там все происходит в этом вопросе.

Выбрали Германию, туда поехали наши представители из «Полесья» и Кривого Рога. Приехали, доложили. Мы разработали такой проект, наше видение и утвердили его вчера на общих собраниях. Все 16 клубов проголосовали за. Сейчас передадим в УАФ, чтобы они его проработали, и после этого снова состоится рабочая встреча, и будем видеть, какая позиция по этому вопросу относительно УАФ. Если у них есть желание что-то менять – будем в этом вопросе двигаться.

Все 16 клубов УПЛ вчера присутствовали на этом собрании. Велся протокол, все согласно уставу, всем требованиям, чтобы не было никаких вопросов. По каждому пункту проекта было соответствующее голосование, и в конечном итоге все было принято в целом и за основу. Было принято решение направить его в УАФ для дальнейшей проработки и обсуждения.

Мы понимаем, что будет очень много вопросов, много работы, но в этом вопросе в Украине нужно что-то менять, потому что у нас после каждого тура идут разговоры о тех или иных ошибках в судейском корпусе.

– Означают ли эти нововведения, что клубы хотят внедрить отдельный орган совместно с УАФ, который будет управлять работой судей?

– Конечно. Это должен быть отдельный независимый орган, в который должны входить представители УПЛ, ПФЛ и представители от УАФ. Орган, который будет управлять всеми этими процессами.

Не должно быть такой закрытости, как сейчас, в нашем Комитете арбитров. Они опираются на какую-то конвенцию, которую никто не видел, никто не слышал. Наши представители, когда общались в Германии, они говорили об этой конвенции, им отвечают: «А какая конвенция? Мы никогда не видели и не слышали. Мы открыты для всех клубов, отвечаем на все звонки, объясняем. Арбитры выходят, объясняют свои ошибки». Если арбитр, например, ошибся, он может выйти к клубам, выйти на пресс-конференцию, посмотрев и проанализировав этот матч, извиниться перед клубами за то, что он ошибся.

Но основной вопрос в том, что на данный момент клубы не участвуют в утверждении арбитров, которых Комитет арбитров назначает на сезон, на обслуживание этих матчей. В целом говоря, УПЛ является работодателем, потому что УПЛ оплачивает всё, за исключением, возможно, только экипировки. УПЛ оплачивает обучение, сборы, проживание, питание и так далее. Зарплата – всё лежит на плечах украинских клубов. А каким образом влиять на те или иные моменты?

Мы, например, не понимаем, какой рейтинг у наших арбитров, как он определяется, почему арбитры, которые допустили ошибки, например, в одном туре, в следующем туре тоже допускаются к работе. Хочу привести пример: в нашем матче с киевским «Динамо» (2:2) Шурман, мы можем сказать, на 99% отобрал у нас победу. Но в следующем туре он уже работал арбитром VAR.

Поэтому таких вопросов не должно быть. Арбитры тоже должны ощущать ответственность за свои действия и понимать – если они допустили грубые ошибки, значит либо они будут судить, работать на матчах, возможно, через неделю-две, через месяц, а может, совсем их отправят туда в Первую лигу, чтобы они там работали. Если будет принято такое решение, просто нужно повышать ответственность арбитров за свои действия. Это один момент.

Второй момент. Сейчас в Европе практикуется, что если, например, арбитр пошёл смотреть VAR, он выходит и объявляет на весь стадион, почему он принял такое решение. Почему мы не должны брать эту практику?

Поэтому будем надеяться, что пойдут на эти изменения, которые предложены. Мы ничего для себя не придумываем, ничего нового. Мы просто хотим взять лучшее, что на данный момент есть в других странах Европы. Вот и всё. Если будет желание руководства УАФ что-то менять, мы поможем.

И главное в этой ситуации, что ответственность за работу арбитров и их качество также несут УПЛ и ПФЛ. Уже нельзя говорить, что здесь только Комитет арбитров. На наш взгляд, задача Комитета арбитров – готовить арбитров, давать им оценку, как они отработали свою работу, рекомендовать этих арбитров, которые могут работать в УПЛ, ПФЛ, U-19 и так далее. А уже должна быть структура, которая будет премировать этих арбитров или показывать им направление в другом направлении, если они не ответственно выполняют свою работу, или просто нет у них профессионализма. Вот и все.

Мы говорим о том, что у нас сейчас очень мало арбитров и так далее. Нужно открывать школы, создавать судейские академии, возможно, привлекать к обучению футболистов, которые завершили свою карьеру. Потому что эти люди действительно чувствуют дух игры. Они сами играли в футбол. А у нас, если проанализировать, возможно, 50% – это какие-то семейные династии, работающие в Комитете арбитров и в этих направлениях. Поэтому, возможно, нужно менять эту практику, если будет желание у руководства Комитета арбитров.

– Вы несколько раз отметили, что ждете реакции от УАФ, ждёте их желания. То есть на данный момент вы не знаете их отношение к этим нововведениям, правильно?

– Мы сейчас не можем… То, что тогда они согласились, то, что тогда генеральный секретарь с представителями ездили в Германию, встречались с представителями Немецкого комитета арбитров, ассоциации… Мы надеемся, что этот процесс будет идти дальше.

Они заинтересованы в изменениях, которые могут происходить по теме арбитража. А если они не будут заинтересованы и где-то будут тормозить этот процесс, тогда мы надеемся на вас, как на футбольных журналистов и футбольное сообщество, что мы все вместе поможем им в этом, чтобы они приняли правильное решение. Заставить мы их не можем, это однозначно, но мы понимаем, что для этого мы приняли это решение, для этого УПЛ дала информацию об этом.

Я предлагал нашему президенту УПЛ, возможно, на УПЛ ТВ провести круглый стол с журналистами, где более детально обсудить этот вопрос. Возможно, от журналистского корпуса будут предложения, которые мы сможем при встрече с УАФ включить, потому что журналисты тоже могут предложить свои замечания к этому проекту, что будет действительно полезно. Я думаю, этот вопрос ещё будет обсуждаться. Насколько он затянется – посмотрим, зависит от руководства УАФ.

– Есть ли конечный срок, когда УАФ должен это решить?

– Мы вчера обсуждали этот вопрос. Я придерживаюсь позиции – ставить конкретные условия в этом вопросе мы решили, что не будем, потому что могут быть разные вопросы у руководства, о которых мы не знаем. Возможно, запланированы какие-то рабочие поездки и так далее. Но есть официальное обращение в УАФ. В Украине действует закон об обращениях граждан к юридическим структурам, где написано, что в течение 30 дней они обязаны дать нам положительный или отрицательный ответ, либо назначить встречу в какие-то сроки, 15 дней и так далее.

Поэтому время есть. Я думаю, если будет их положительная позиция, то мы еще будем обсуждать и в межсезонье, потому что там нужно прорабатывать много рабочих моментов: какие полномочия будет иметь глава этого органа, как будет проводиться оценка матчей, кто будет это делать и так далее.

То есть здесь очень много вопросов, на которые нужно будет еще сесть, подумать и дать ответ. Поэтому тайминги мы никакие не устанавливали. Но учитывая, что уже журналистское сообщество об этом говорит, пишет – думаю, что такой информации будет появляться все больше – им просто будет неудобно не предпринимать никаких действий в этом направлении, тем более не организовывать рабочую встречу для обсуждения этих вопросов. Но все 16 клубов стоят на позиции: однозначно изменения нужно делать. Мы сделаем всё, чтобы эти изменения всё-таки состоялись.