Украина. Премьер лига15 октября 2025, 14:48 | Обновлено 15 октября 2025, 15:00
817
2
Динамо и Шахтер поддержали. Клубы УПЛ собрались на важную встречу
Главная тема – работа арбитров
15 октября 2025, 14:48 | Обновлено 15 октября 2025, 15:00
817
По информации ТаТоТаке, сегодня состоялась встреча представителей клубов УПЛ. Главной темой собрания является реформирование судейской системы в Украине.
Сообщается, что после целого ряда грубых ошибок на старте сезона инициатором сбора стали Полесье, Кривбасс и Оболонь, а Динамо и Шахтер поддержали обсуждение этого вопроса.
За последние годы это не первый раз, когда клубы соберутся обсуждать ситуацию с работой арбитров в УПЛ.
Кроме того, клубы обсудят регламент чемпионата U-21, который вернется с нового сезона.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 октября 2025, 13:12 0
Тренер сборной Португалии прокомментировал ничью с Венгрией
Футбол | 14 октября 2025, 18:35 4
Арбитр не заметил фол Бондаренко
Футбол | 15.10.2025, 07:56
Футбол | 15.10.2025, 07:29
Футбол | 15.10.2025, 11:40
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
не стимулюйте арбітрів , це є один із головних факторів який вбиває футбол в Україні, і дискваліфікуйте тих хто цим займається.
Ліміт на легіонерів потрібно змінювати.
Популярные новости
14.10.2025, 07:07 5
14.10.2025, 00:01
Футбол
14.10.2025, 00:28 1
14.10.2025, 06:23 20
14.10.2025, 07:41 1
14.10.2025, 16:23 119