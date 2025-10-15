Динамо и Шахтер поддержали. Клубы УПЛ собрались на важную встречу

По информации ТаТоТаке, сегодня состоялась встреча представителей клубов УПЛ. Главной темой собрания является реформирование судейской системы в Украине.

Сообщается, что после целого ряда грубых ошибок на старте сезона инициатором сбора стали Полесье, Кривбасс и Оболонь, а Динамо и Шахтер поддержали обсуждение этого вопроса.

За последние годы это не первый раз, когда клубы соберутся обсуждать ситуацию с работой арбитров в УПЛ.

Кроме того, клубы обсудят регламент чемпионата U-21, который вернется с нового сезона.