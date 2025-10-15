Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
15 октября 2025, 14:48 | Обновлено 15 октября 2025, 15:00
Динамо и Шахтер поддержали. Клубы УПЛ собрались на важную встречу

Главная тема – работа арбитров

Динамо и Шахтер поддержали. Клубы УПЛ собрались на важную встречу
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации ТаТоТаке, сегодня состоялась встреча представителей клубов УПЛ. Главной темой собрания является реформирование судейской системы в Украине.

Сообщается, что после целого ряда грубых ошибок на старте сезона инициатором сбора стали Полесье, Кривбасс и Оболонь, а Динамо и Шахтер поддержали обсуждение этого вопроса.

За последние годы это не первый раз, когда клубы соберутся обсуждать ситуацию с работой арбитров в УПЛ.

Кроме того, клубы обсудят регламент чемпионата U-21, который вернется с нового сезона.

Украинская Премьер-лига Динамо Киев Шахтер Донецк судейство Оболонь Киев Кривбасс Кривой Рог Полесье Житомир
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
