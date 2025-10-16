ОФИЦИАЛЬНО. Французский топ-клуб продлил контракт с воспитанником

Французский клуб «Монако» официально объявил о продлении сотрудничества с 19-летним опорным полузащитником Аладжи Бамба.

Молодой игрок договорился с клубом о новом контракте, рассчитанном до лета 2030 года.

Бамба – воспитанник академии «Монако», который лишь в этом сезоне дебютировал за основную команду. Аладжи провёл качественную предсезонную подготовку, благодаря чему получил шанс закрепиться в главной команде.

На счету Бамба пять матчей за клуб, один из которых пришёлся на Лигу чемпионов. Результативными действиями полузащитник пока не отметился.