ОФИЦИАЛЬНО. Французский топ-клуб продлил контракт с воспитанником
Новое соглашение стало признанием для Аладжи Бамба
Французский клуб «Монако» официально объявил о продлении сотрудничества с 19-летним опорным полузащитником Аладжи Бамба.
Молодой игрок договорился с клубом о новом контракте, рассчитанном до лета 2030 года.
Бамба – воспитанник академии «Монако», который лишь в этом сезоне дебютировал за основную команду. Аладжи провёл качественную предсезонную подготовку, благодаря чему получил шанс закрепиться в главной команде.
На счету Бамба пять матчей за клуб, один из которых пришёлся на Лигу чемпионов. Результативными действиями полузащитник пока не отметился.
L’AS Monaco est heureux d’annoncer la prolongation du contrat d’Aladji Bamba ✍️— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) October 16, 2025
Le milieu de terrain français de 19 ans #MadeInLaDiagonale est désormais lié au club de la Principauté jusqu’au 30 juin 2030 ❤️🤍
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный в прошлом тренер о сборной Италии
Кристиан Биловар рассказал, какие были предложения по трансферу