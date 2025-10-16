Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Французский топ-клуб продлил контракт с воспитанником
Франция
16 октября 2025, 19:34 | Обновлено 16 октября 2025, 19:35
93
0

ОФИЦИАЛЬНО. Французский топ-клуб продлил контракт с воспитанником

Новое соглашение стало признанием для Аладжи Бамба

16 октября 2025, 19:34 | Обновлено 16 октября 2025, 19:35
93
0
ОФИЦИАЛЬНО. Французский топ-клуб продлил контракт с воспитанником
Getty Images/Global Images Ukraine. Аладжи Бамба

Французский клуб «Монако» официально объявил о продлении сотрудничества с 19-летним опорным полузащитником Аладжи Бамба.

Молодой игрок договорился с клубом о новом контракте, рассчитанном до лета 2030 года.

Бамба – воспитанник академии «Монако», который лишь в этом сезоне дебютировал за основную команду. Аладжи провёл качественную предсезонную подготовку, благодаря чему получил шанс закрепиться в главной команде.

На счету Бамба пять матчей за клуб, один из которых пришёлся на Лигу чемпионов. Результативными действиями полузащитник пока не отметился.

По теме:
Соперник Динамо в ЛК продлил контракт с бывшим футболистом Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Дальше – Миколенко? Эвертон продлил контракт с основным игроком
Составлен рейтинг зарплат игроков ПСЖ. Забарный обогнал Сафонова и Руиса
Монако чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) продление контракта
Андрей Витренко Источник: ФК Монако
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

САБО: «Эта сборная может стать приговором для Украины в плей-офф»
Футбол | 16 октября 2025, 04:02 2
САБО: «Эта сборная может стать приговором для Украины в плей-офф»
САБО: «Эта сборная может стать приговором для Украины в плей-офф»

Известный в прошлом тренер о сборной Италии

Футболист Динамо получил предложения переехать играть в Париж
Футбол | 16 октября 2025, 06:22 3
Футболист Динамо получил предложения переехать играть в Париж
Футболист Динамо получил предложения переехать играть в Париж

Кристиан Биловар рассказал, какие были предложения по трансферу

Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
Бокс | 16.10.2025, 17:22
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
Ястремская в борьбе проиграла Рыбакиной в 1/8 финала пятисотника в Нинбо
Теннис | 16.10.2025, 17:18
Ястремская в борьбе проиграла Рыбакиной в 1/8 финала пятисотника в Нинбо
Ястремская в борьбе проиграла Рыбакиной в 1/8 финала пятисотника в Нинбо
Известный тренер: «Разве есть варианты? Он – лучший игрок сборной Украины»
Футбол | 16.10.2025, 19:53
Известный тренер: «Разве есть варианты? Он – лучший игрок сборной Украины»
Известный тренер: «Разве есть варианты? Он – лучший игрок сборной Украины»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Юлиан Бойко разгромил знаменитого ветерана, 6-кратного вице-чемпиона мира
Юлиан Бойко разгромил знаменитого ветерана, 6-кратного вице-чемпиона мира
14.10.2025, 23:17
Снукер
Определена украинская пара биатлонистов на Рождественскую гонку в Германии
Определена украинская пара биатлонистов на Рождественскую гонку в Германии
14.10.2025, 20:16 1
Биатлон
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
14.10.2025, 16:23 133
Футбол
Аргентина на высоте. Определена финальная пара чемпионата мира U-20
Аргентина на высоте. Определена финальная пара чемпионата мира U-20
16.10.2025, 04:23 5
Футбол
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
16.10.2025, 06:23 48
Футбол
Они не нужны Турану. Шесть игроков Шахтера находятся вне футбола
Они не нужны Турану. Шесть игроков Шахтера находятся вне футбола
14.10.2025, 20:43 3
Футбол
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
15.10.2025, 07:29 213
Футбол
Тайсон Фьюри принял решение о трилогии с Александром Усиком
Тайсон Фьюри принял решение о трилогии с Александром Усиком
15.10.2025, 09:13 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем