Легендарный клуб рассчитывает выкупить Лунина у Реала. Тот принял решение
За украинцем следит «Манчестер Юнайтед»
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб.
По информации источника, вратарь выразил желание сменить обстановку, а связано это с тем, что он хочет больше получать игровой практики. Отмечается, что за ситуацией вокруг Лунина внимательно следит «Манчестер Юнайтед», который готов выкупить вратаря сборной Украины.
В этом сезоне Лунин так и не получил игровой практики. Вратарь может сыграть в Кубке Испании только в 2026 году.
Ранее стало известно, что Лунин не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
