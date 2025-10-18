Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
18 октября 2025, 03:22
Легендарный клуб рассчитывает выкупить Лунина у Реала. Тот принял решение

За украинцем следит «Манчестер Юнайтед»

Легендарный клуб рассчитывает выкупить Лунина у Реала. Тот принял решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб.

По информации источника, вратарь выразил желание сменить обстановку, а связано это с тем, что он хочет больше получать игровой практики. Отмечается, что за ситуацией вокруг Лунина внимательно следит «Манчестер Юнайтед», который готов выкупить вратаря сборной Украины.

В этом сезоне Лунин так и не получил игровой практики. Вратарь может сыграть в Кубке Испании только в 2026 году.

Ранее стало известно, что Лунин не захотел играть за сборную из-за решения Реброва

ФОТО. Милота дня. Лунин покорил сердца фанов Реала одним поступком
Радость для Забарного. ПСЖ активно ищет новый клуб для Сафонова
Довбик рассказал, действительно ли мог летом перейти в Милан
