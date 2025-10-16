«Я не могу этого гарантировать». Моуриньо неприятно удивил Трубина

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо заявил, что ворота его команды в матче Кубка Португалии с «Шавешем» будет защищать не украинец Анатолий Трубин, а Самуэл Соареш.

«Самуэл сыграет завтра, но этот турнир – не Трубина, не Соареша. Я надеюсь победить, а в следующем раунде сыграть с «Атлетико» или «Фелгейрашем», и я не могу гарантировать, что Самуэл будет играть в этом матче. Решение будет приниматься в зависимости от игры.

Самуэл – отличный вратарь, но он еще не играл в матчах под моим руководством. Я всегда выступал за стабильность. Он еще не играл, много работает и заслуживает играть. Трубин сыграл два матча за последние 15 дней, а Самуэл не играл, мы полностью в нем уверены. Он сыграет завтра», – цитирует Моуринью O Jogo.