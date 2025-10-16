Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Я не могу этого гарантировать». Моуриньо неприятно удивил Трубина
Португалия
16 октября 2025, 18:21 | Обновлено 16 октября 2025, 18:24
481
0

«Я не могу этого гарантировать». Моуриньо неприятно удивил Трубина

Украинский голкипер не сыграет за Бенфику в матче Кубка Португалии

16 октября 2025, 18:21 | Обновлено 16 октября 2025, 18:24
481
0
«Я не могу этого гарантировать». Моуриньо неприятно удивил Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо заявил, что ворота его команды в матче Кубка Португалии с «Шавешем» будет защищать не украинец Анатолий Трубин, а Самуэл Соареш.

«Самуэл сыграет завтра, но этот турнир – не Трубина, не Соареша. Я надеюсь победить, а в следующем раунде сыграть с «Атлетико» или «Фелгейрашем», и я не могу гарантировать, что Самуэл будет играть в этом матче. Решение будет приниматься в зависимости от игры.

Самуэл – отличный вратарь, но он еще не играл в матчах под моим руководством. Я всегда выступал за стабильность. Он еще не играл, много работает и заслуживает играть. Трубин сыграл два матча за последние 15 дней, а Самуэл не играл, мы полностью в нем уверены. Он сыграет завтра», – цитирует Моуринью O Jogo.

По теме:
Стала известна заявка Бенфики на игру Кубка Португалии. Включен ли Судаков?
Португальский журналист – о Судакове: «У Бенфики будут большие трудности»
Кварцяный назвал главный минус вратаря сборной Украины
Бенфика Шавеш Кубок Португалии по футболу Жозе Моуриньо Анатолий Трубин Самуэл Соареш
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трабзонспор сообщил о возвращении футболиста сборной Украины
Футбол | 16 октября 2025, 18:13 1
Трабзонспор сообщил о возвращении футболиста сборной Украины
Трабзонспор сообщил о возвращении футболиста сборной Украины

Медицинский штаб турецкого клуба сделал все возможное, чтобы Александр Зубков вернулся в строй

Динамо запретило сыну легенды Динамо играть в следующем матче
Футбол | 16 октября 2025, 09:22 1
Динамо запретило сыну легенды Динамо играть в следующем матче
Динамо запретило сыну легенды Динамо играть в следующем матче

Арендованный Роман Саленко не сыграет за «Зарю»

Даяна Ястремская – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Нинбо
Теннис | 16.10.2025, 13:15
Даяна Ястремская – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Нинбо
Даяна Ястремская – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Нинбо
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
Футбол | 16.10.2025, 03:44
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
Франции не будет в финале. Определен первый финалист чемпионата мира U-20
Футбол | 16.10.2025, 01:57
Франции не будет в финале. Определен первый финалист чемпионата мира U-20
Франции не будет в финале. Определен первый финалист чемпионата мира U-20
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон Фьюри принял решение о трилогии с Александром Усиком
Тайсон Фьюри принял решение о трилогии с Александром Усиком
15.10.2025, 09:13 3
Бокс
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
14.10.2025, 16:23 133
Футбол
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
15.10.2025, 07:29 212
Футбол
Определена украинская пара биатлонистов на Рождественскую гонку в Германии
Определена украинская пара биатлонистов на Рождественскую гонку в Германии
14.10.2025, 20:16 1
Биатлон
Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
15.10.2025, 16:09 11
Футбол
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
16.10.2025, 06:05 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер покинул украинский клуб из-за войны: Я не буду играть
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер покинул украинский клуб из-за войны: Я не буду играть
15.10.2025, 08:29
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем