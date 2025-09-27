«Ничего особенного». Легендарный Моуриньо не оценил рекорд украинца

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо прокомментировал игру украинского вратаря Анатолия Трубина в матче против «Жил Висенте» (2:1):

«Что значит, что Трубин – лучший игрок «Бенфики» в этой игре? Эй, чувак, я не смотрел игру. Я не смотрел игру. Я отвлекся и не смотрел игру. Мы видели другую игру.

Он делает фантастический двойной сейв на первой минуте, пропускает штрафной удар с 16 метров после фола, который должен был быть фолом со стороны «Жил Висенте», поэтому мы можем вырвать эту ситуацию из контекста. Они дважды попали в штангу, но это не были такие удары, которые почти равноценны голам, это были просто удары, которые задели штангу, а потом что? Навесы, длинные пасы, выходы?.. Честно говоря, я не увидел ничего особенного в игре Трубина».

Напомним, в игре против «Жил Висенте» Анатолий Трубин установил рекорд «Бенфики» по количеству сейвов.