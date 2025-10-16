Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Лунин получил от спонсора впечатляющий зеленый BMW M5
Испания
16 октября 2025, 17:55 | Обновлено 16 октября 2025, 18:01
933
0

ФОТО. Лунин получил от спонсора впечатляющий зеленый BMW M5

Автомобиль предоставлен партнером клуба Реал в аренду на год

16 октября 2025, 17:55 | Обновлено 16 октября 2025, 18:01
933
0
ФОТО. Лунин получил от спонсора впечатляющий зеленый BMW M5
ФК Реал. Андрей Лунин и BMW M5

Игроки мадридского «Реала» получили в аренду на один год новые автомобили от официального партнера клуба – компании BMW. Футболисты получили машины, которые будут находиться в их пользовании в течение года.

Большинство игроков выбрали электрические модели BMW i7, iX или гибридные XM. Однако украинский вратарь Андрей Лунин выделился среди всех, став единственным футболистом, который остановил выбор на впечатляющем BMW M5 зеленого цвета.

Эта гибридная спортивная модель седана имеет мощность 727 лошадиных сил и разгоняется до 100 км/ч всего за 3,5 секунды. Под капотом – 4,4-литровый V8 битурбо (585 лошадиных сил), дополненный электромотором мощностью 197 лошадиных сил. Трансмиссия – автоматическая, восьмиступенчатая, с полным приводом.

BMW M5 оснащен батареей емкостью 22,1 кВт/ч (18,6 кВт/ч полезной емкости), что позволяет проехать до 69 км в чисто электрическом режиме. Стоимость модели составляет от 164,55 тысячи евро за версию седан и 167,15 тысячи евро за версию турінг.

Какой выбор автомобиля сделали футболисты Реала:

  • Xabi Alonso: BMW i7
  • Courtois: BMW XM
  • Carvajal: BMW i7 M70
  • Militao: BMW i7 xDrive 60
  • Alaba: BMW i7 xDrive 60
  • Bellingham: BMW XM
  • Camavinga: BMW iX 60
  • Vinicius: BMW i7 xDrive 60
  • Valverde: BMW XM
  • Endrick: BMW i7 xDrive 60
  • Mbappé: BMW i7 xDrive 60
  • Rodrygo: BMW XM
  • Trent: BMW iX 60
  • Lunin: BMW M5
  • Tchouameni: BMW XM
  • Guler: BMW i7 xDrive 60
  • Gonzalo: BMW i5 M60
  • Asencio: BMW i7 M70
  • Carreras: BMW i7 60
  • Ceballos: BMW XM
  • Fran García: BMW XM
  • Brahim: BMW XM
  • Rudiger: BMW i7 xDrive 60
  • Mendy: BMW XM
  • Huijsen: BMW XM
  • Mastantuono: BMW i4 M60

Фотогалерея

По теме:
Многомиллионная сделка. Милан подписал спонсорский контракт с Emirates
ПСЖ готовится предложить Реалу суперобмен футболистами
«Талант дает право на свободу». Гюлер ответил критикам Мбаппе
Реал Мадрид автомобиль BMW фото Хаби Алонсо спонсоры Андрей Лунин выбор редакции
Николай Степанов Источник
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
Футбол | 16 октября 2025, 03:44 1
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины

Руслану удалось трижды забить за последние два матча

Дмитрий МИХАЙЛЕНКО о ЧМ U-20: «Сборная Украины могла быть в финале»
Футбол | 16 октября 2025, 17:59 1
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО о ЧМ U-20: «Сборная Украины могла быть в финале»
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО о ЧМ U-20: «Сборная Украины могла быть в финале»

Наставник дал итоговое интервью для УАФ

Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
Футбол | 16.10.2025, 06:05
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
САБО: «Эта сборная может стать приговором для Украины в плей-офф»
Футбол | 16.10.2025, 04:02
САБО: «Эта сборная может стать приговором для Украины в плей-офф»
САБО: «Эта сборная может стать приговором для Украины в плей-офф»
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
Футбол | 16.10.2025, 16:59
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игорь СУРКИС: «К сожалению, наш футбол понес тяжелую утрату»
Игорь СУРКИС: «К сожалению, наш футбол понес тяжелую утрату»
15.10.2025, 07:56 5
Футбол
Юлиан Бойко разгромил знаменитого ветерана, 6-кратного вице-чемпиона мира
Юлиан Бойко разгромил знаменитого ветерана, 6-кратного вице-чемпиона мира
14.10.2025, 23:17
Снукер
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
16.10.2025, 06:23 48
Футбол
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
14.10.2025, 20:56 32
Футбол
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
14.10.2025, 16:23 133
Футбол
Тайсон Фьюри принял решение о трилогии с Александром Усиком
Тайсон Фьюри принял решение о трилогии с Александром Усиком
15.10.2025, 09:13 3
Бокс
Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
15.10.2025, 16:09 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем