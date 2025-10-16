ФОТО. Лунин получил от спонсора впечатляющий зеленый BMW M5

Игроки мадридского «Реала» получили в аренду на один год новые автомобили от официального партнера клуба – компании BMW. Футболисты получили машины, которые будут находиться в их пользовании в течение года.

Большинство игроков выбрали электрические модели BMW i7, iX или гибридные XM. Однако украинский вратарь Андрей Лунин выделился среди всех, став единственным футболистом, который остановил выбор на впечатляющем BMW M5 зеленого цвета.

Эта гибридная спортивная модель седана имеет мощность 727 лошадиных сил и разгоняется до 100 км/ч всего за 3,5 секунды. Под капотом – 4,4-литровый V8 битурбо (585 лошадиных сил), дополненный электромотором мощностью 197 лошадиных сил. Трансмиссия – автоматическая, восьмиступенчатая, с полным приводом.

BMW M5 оснащен батареей емкостью 22,1 кВт/ч (18,6 кВт/ч полезной емкости), что позволяет проехать до 69 км в чисто электрическом режиме. Стоимость модели составляет от 164,55 тысячи евро за версию седан и 167,15 тысячи евро за версию турінг.

Какой выбор автомобиля сделали футболисты Реала:

Xabi Alonso: BMW i7

Courtois: BMW XM

Carvajal: BMW i7 M70

Militao: BMW i7 xDrive 60

Alaba: BMW i7 xDrive 60

Bellingham: BMW XM

Camavinga: BMW iX 60

Vinicius: BMW i7 xDrive 60

Valverde: BMW XM

Endrick: BMW i7 xDrive 60

Mbappé: BMW i7 xDrive 60

Rodrygo: BMW XM

Trent: BMW iX 60

Lunin: BMW M5

Tchouameni: BMW XM

Guler: BMW i7 xDrive 60

Gonzalo: BMW i5 M60

Asencio: BMW i7 M70

Carreras: BMW i7 60

Ceballos: BMW XM

Fran García: BMW XM

Brahim: BMW XM

Rudiger: BMW i7 xDrive 60

Mendy: BMW XM

Huijsen: BMW XM

Mastantuono: BMW i4 M60

