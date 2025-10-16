ФОТО. Лунин получил от спонсора впечатляющий зеленый BMW M5
Автомобиль предоставлен партнером клуба Реал в аренду на год
Игроки мадридского «Реала» получили в аренду на один год новые автомобили от официального партнера клуба – компании BMW. Футболисты получили машины, которые будут находиться в их пользовании в течение года.
Большинство игроков выбрали электрические модели BMW i7, iX или гибридные XM. Однако украинский вратарь Андрей Лунин выделился среди всех, став единственным футболистом, который остановил выбор на впечатляющем BMW M5 зеленого цвета.
Эта гибридная спортивная модель седана имеет мощность 727 лошадиных сил и разгоняется до 100 км/ч всего за 3,5 секунды. Под капотом – 4,4-литровый V8 битурбо (585 лошадиных сил), дополненный электромотором мощностью 197 лошадиных сил. Трансмиссия – автоматическая, восьмиступенчатая, с полным приводом.
BMW M5 оснащен батареей емкостью 22,1 кВт/ч (18,6 кВт/ч полезной емкости), что позволяет проехать до 69 км в чисто электрическом режиме. Стоимость модели составляет от 164,55 тысячи евро за версию седан и 167,15 тысячи евро за версию турінг.
Какой выбор автомобиля сделали футболисты Реала:
- Xabi Alonso: BMW i7
- Courtois: BMW XM
- Carvajal: BMW i7 M70
- Militao: BMW i7 xDrive 60
- Alaba: BMW i7 xDrive 60
- Bellingham: BMW XM
- Camavinga: BMW iX 60
- Vinicius: BMW i7 xDrive 60
- Valverde: BMW XM
- Endrick: BMW i7 xDrive 60
- Mbappé: BMW i7 xDrive 60
- Rodrygo: BMW XM
- Trent: BMW iX 60
- Lunin: BMW M5
- Tchouameni: BMW XM
- Guler: BMW i7 xDrive 60
- Gonzalo: BMW i5 M60
- Asencio: BMW i7 M70
- Carreras: BMW i7 60
- Ceballos: BMW XM
- Fran García: BMW XM
- Brahim: BMW XM
- Rudiger: BMW i7 xDrive 60
- Mendy: BMW XM
- Huijsen: BMW XM
- Mastantuono: BMW i4 M60
