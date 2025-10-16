Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
16 октября 2025, 13:38 | Обновлено 16 октября 2025, 15:48
Назван самый посещаемый матч в европейской квалификации ЧМ в октябре

Сколько зрителей присутствовали на матчах сборной Украины?

Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Венгрии

Матч в Венгрии стал самым посещаемым в европейской квалификации к ЧМ (9-14 октября).

57 285 зрителей присутствовали на игре Венгрия – Армения, в которой хозяева победили со счетом 2:0.

Среди всех матчей европейского отбора, состоявшихся в этой международной паузе, кроме поединка в Венгрии, только два матча собрали также более 50 тысяч болельщиков: Нидерланды – Финляндия (52 387) и Швеция – Швейцария (50 151).

Оба матча сборной Украины собрали менее 10 тысяч зрителей: 9 111 против Исландии и 6 995 против Азербайджана.

Самые посещаемые матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года в Европе (9-14 октября)

  • 57 285: Венгрия – Армения
  • 52 387: Нидерланды – Финляндия
  • 50 151: Швеция – Швейцария
  • 49 346: Шотландия – Беларусь
  • 48 821: Португалия – Ирландия
  • 47 854: Португалия – Венгрия
  • 46 006: Шотландия – Греция
  • 42 292: Ирландия – Армения
  • 40 150: Франция – Азербайджан
  • 39 581: Румыния – Австрия
  • 37 500: Австрия – Сан-Марино
  • 36 571: Швеция – Косово
  • 35 623: Дания – Греция
  • 32 803: Уэльс – Бельгия

Посещаемость матчей сборной Украины (9-14 октября)

  • 9 111: Исландия – Украина
  • 6 995: Украина – Азербайджан
