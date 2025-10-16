Назван самый посещаемый матч в европейской квалификации ЧМ в октябре

Матч в Венгрии стал самым посещаемым в европейской квалификации к ЧМ (9-14 октября).

57 285 зрителей присутствовали на игре Венгрия – Армения, в которой хозяева победили со счетом 2:0.

Среди всех матчей европейского отбора, состоявшихся в этой международной паузе, кроме поединка в Венгрии, только два матча собрали также более 50 тысяч болельщиков: Нидерланды – Финляндия (52 387) и Швеция – Швейцария (50 151).

Оба матча сборной Украины собрали менее 10 тысяч зрителей: 9 111 против Исландии и 6 995 против Азербайджана.

Самые посещаемые матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года в Европе (9-14 октября)

57 285: Венгрия – Армения

52 387: Нидерланды – Финляндия

50 151: Швеция – Швейцария

49 346: Шотландия – Беларусь

48 821: Португалия – Ирландия

47 854: Португалия – Венгрия

46 006: Шотландия – Греция

42 292: Ирландия – Армения

40 150: Франция – Азербайджан

39 581: Румыния – Австрия

37 500: Австрия – Сан-Марино

36 571: Швеция – Косово

35 623: Дания – Греция

32 803: Уэльс – Бельгия

Посещаемость матчей сборной Украины (9-14 октября)

9 111: Исландия – Украина

6 995: Украина – Азербайджан