Рой Кин считает, что болельщики Юнайтед разочаровались в Рэшфорде

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин заявил, что английский нападающий Маркус Рэшфорд был «частью проблемы» на «Олд Траффорд».

«К концу его пребывания в «Юнайтед» проблемы, очевидно, были. Он был частью проблем с окружением, особенно как один из самых опытных игроков «Юнайтед». Его талант, безусловно, фантастичен. Но болельщиков наверняка разочаровала его физика: он не играет в защите и не прессингует как следует. Ему нужно это исправить, и если он это сделает, то нет никаких причин, по которым он не сможет стать игроком мирового класса», – резюмировал Кин.

В текущем сезоне игрок «Барселоны» Маркус сыграл в 9 встречах на клубном уровне, в его активе три гола и пять результативных передач. За сборную Англии футболист провел пять матчей, в которых отличился одним голом.

27-летний форвард получил вызов в сборную после длительного перерыва. Главный тренер английской команды Томас Тухель предупредил футболиста, что пришла пора взяться за дело.