16 октября 2025, 11:03 |
Рой Кин считает, что болельщики Юнайтед разочаровались в Рэшфорде

Летом 2025 года футболист отправился в сезонную аренду в Барселону

Рой Кин считает, что болельщики Юнайтед разочаровались в Рэшфорде
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин заявил, что английский нападающий Маркус Рэшфорд был «частью проблемы» на «Олд Траффорд».

«К концу его пребывания в «Юнайтед» проблемы, очевидно, были. Он был частью проблем с окружением, особенно как один из самых опытных игроков «Юнайтед». Его талант, безусловно, фантастичен. Но болельщиков наверняка разочаровала его физика: он не играет в защите и не прессингует как следует. Ему нужно это исправить, и если он это сделает, то нет никаких причин, по которым он не сможет стать игроком мирового класса», – резюмировал Кин.

В текущем сезоне игрок «Барселоны» Маркус сыграл в 9 встречах на клубном уровне, в его активе три гола и пять результативных передач. За сборную Англии футболист провел пять матчей, в которых отличился одним голом.

27-летний форвард получил вызов в сборную после длительного перерыва. Главный тренер английской команды Томас Тухель предупредил футболиста, что пришла пора взяться за дело.

Рой Кин Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед Барселона сборная Англии по футболу
Оксана Баландина Источник: Sports Illustrated
An124_Ukr
Нормальний він гравець 
Просто незійшлись у фінансовій складовій 
