Томас ТУХЕЛЬ: «Сказал Рэшфорду – не трать свой талант впустую»
Тренер предупредил Рэшфорда
Наставник сборной Англии Томас Тухель вызывает форварда Барселоны Маркуса Рэшфорда в национальную команду, однако предупреждает игрока, что ему пора серьезнее взяться за дело и не потратить талант впустую.
«Я вижу, что Рэшфорд может быть одним из лучших форвардов мира. Как он играет, как завершает атаки двумя ногами и головой, его скорость. Для него нет пределов, но он все еще не реализовал свой потенциал. Ему нужно работать и прогрессировать. Я ему это сказал».
«Ему нужно принять решение работать дальше, иначе через 10 лет он может быть очень разочарован своей карьерой. Я ему сказал – не потрать свой талант впустую».
«Далеко не каждый футболист получил от природы такие качества», – сказал Тухель.
В нынешнем сезоне игрок забил 3 гола и сделал 5 ассистов.
