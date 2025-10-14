Томас ТУХЕЛЬ: «Сказал Рэшфорду – не трать свой талант впустую»

Наставник сборной Англии Томас Тухель вызывает форварда Барселоны Маркуса Рэшфорда в национальную команду, однако предупреждает игрока, что ему пора серьезнее взяться за дело и не потратить талант впустую.

«Я вижу, что Рэшфорд может быть одним из лучших форвардов мира. Как он играет, как завершает атаки двумя ногами и головой, его скорость. Для него нет пределов, но он все еще не реализовал свой потенциал. Ему нужно работать и прогрессировать. Я ему это сказал».

«Ему нужно принять решение работать дальше, иначе через 10 лет он может быть очень разочарован своей карьерой. Я ему сказал – не потрать свой талант впустую».

«Далеко не каждый футболист получил от природы такие качества», – сказал Тухель.

В нынешнем сезоне игрок забил 3 гола и сделал 5 ассистов.