Азербайджанский защитник коротко высказался об игре с Украиной

Защитник сборной Азербайджана Бахлул Мустафазаде коротко прокомментировал исход двух встреч своей команды в рамках отбора на ЧМ-2026.

Азербайджанцы всухую проиграли Франции (0:3) и уступили Украине (1:2).

«Результат мог быть и лучше, особенно во второй игре. В матче с Украиной мы могли и вничью сыграть, и выиграть. Нам еще нужно прибавлять. Постараемся добиться лучших результатов в следующих встречах», – резюмировал игрок.

Сборная Украины победила команду Азербайджана в рамках встречи 4-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 года. Игра прошла 13 октября и завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Сергея Реброва. По голу и результативной передаче на счету Алексея Гуцуляка и Руслана Малиновского.