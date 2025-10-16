Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
Азербайджанский защитник коротко высказался об игре с Украиной

Мустафазаде считает, что результат мог быть и лучше

Getty Images/ Getty Images Ukraine. Бахлул Мустафазаде

Защитник сборной Азербайджана Бахлул Мустафазаде коротко прокомментировал исход двух встреч своей команды в рамках отбора на ЧМ-2026.

Азербайджанцы всухую проиграли Франции (0:3) и уступили Украине (1:2).

«Результат мог быть и лучше, особенно во второй игре. В матче с Украиной мы могли и вничью сыграть, и выиграть. Нам еще нужно прибавлять. Постараемся добиться лучших результатов в следующих встречах», – резюмировал игрок.

Сборная Украины победила команду Азербайджана в рамках встречи 4-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 года. Игра прошла 13 октября и завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Сергея Реброва. По голу и результативной передаче на счету Алексея Гуцуляка и Руслана Малиновского.

сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу
Оксана Баландина Источник: Azerisport.com
