Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Леоненко поздравил заработавшую путевку в УПЛ команду
Украина. Первая лига
16 октября 2025, 06:58 | Обновлено 16 октября 2025, 06:59
761
0

Леоненко поздравил заработавшую путевку в УПЛ команду

Бывший игрок считает, что никто их не обгонит

16 октября 2025, 06:58 | Обновлено 16 октября 2025, 06:59
761
0
Леоненко поздравил заработавшую путевку в УПЛ команду
Виктор Леоненко

Бывший нападающий сборной Украины и киевского «Динамо» Виктор Леоненко считает, что одесский «Черноморец» практически заработал путевку в Украинскую Премьер-лигу в следующем сезоне.

Он посоветовал руководству клуба уже сейчас задуматься о том, как усилить команду в сезоне-2026/27, поскольку хороших футболистов найти довольно непросто.

«Хочу «Черноморец» поздравить с выходом в УПЛ, потому что, думаю, шансов, наверное, ни у кого не будет обогнать их. Тем более там мои друзья играют и хорошо играют. Думаю, им уже сейчас нужно задумываться. Хотя тренеры не любят об этом говорить, заранее поздравлять, но об этом нужно уже сейчас думать, где брать футболистов, когда они выйдут в УПЛ, потому что даже если есть деньги, футболистов очень тяжело найти», – отметил 55-летний эксперт в программе на YouTube-канале Андрея Пискуна.

На данный момент одесский клуб идет на втором месте турнирной таблицы Первой лиги Украины по футболу, в копилке «черно-синих» 27 очков. «Буковина» опережает «Черноморец» на 2 очка.

Ранее Леоненко похвалил игру полузащитника «Динамо» Назара Волошина в матче отбора на чемпионат мира 2026 года против Азербайджана. Матч прошел 13 октября в Польше и завершился со счетом 2:1 в пользу «желто-голубых».

По теме:
Четверо вернутся в игру. Клуб Первой лиги получит усиление из лазарета
Артур ШАХ: «Я не считаю, что у Карпат сейчас кризис»
ФОТО. Бартулович получил приз лучшему тренеру УПЛ в сентябре
Черноморец Одесса Первая лига Украины Виктор Леоненко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Оксана Баландина Источник
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Италии вынесли вердикт Довбику после матча сборной Украины и Азербайджана
Футбол | 15 октября 2025, 12:29 6
В Италии вынесли вердикт Довбику после матча сборной Украины и Азербайджана
В Италии вынесли вердикт Довбику после матча сборной Украины и Азербайджана

Форвард итальянской «Ромы» покинул поле без результативных действий

Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
Футбол | 16 октября 2025, 06:05 0
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу

Вечером 15 октября состоялись матчи 2-го тура основного раунда женской ЛЧ

САБО: «Эта сборная может стать приговором для Украины в плей-офф»
Футбол | 16.10.2025, 04:02
САБО: «Эта сборная может стать приговором для Украины в плей-офф»
САБО: «Эта сборная может стать приговором для Украины в плей-офф»
В деле замешан Забарный. В ПСЖ возмущены скандальным заявлением Сафонова
Футбол | 15.10.2025, 18:20
В деле замешан Забарный. В ПСЖ возмущены скандальным заявлением Сафонова
В деле замешан Забарный. В ПСЖ возмущены скандальным заявлением Сафонова
Источник: киевское Динамо останется без лидера
Футбол | 16.10.2025, 07:02
Источник: киевское Динамо останется без лидера
Источник: киевское Динамо останется без лидера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой
Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой
15.10.2025, 05:22 9
Бокс
Леонид БУРЯК: «Что он делает в сборной Украины? Не люблю таких футболистов»
Леонид БУРЯК: «Что он делает в сборной Украины? Не люблю таких футболистов»
14.10.2025, 08:25 15
Футбол
Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
15.10.2025, 16:09 7
Футбол
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
14.10.2025, 20:56 32
Футбол
Игорь СУРКИС: «К сожалению, наш футбол понес тяжелую утрату»
Игорь СУРКИС: «К сожалению, наш футбол понес тяжелую утрату»
15.10.2025, 07:56 3
Футбол
Тайсон Фьюри принял решение о трилогии с Александром Усиком
Тайсон Фьюри принял решение о трилогии с Александром Усиком
15.10.2025, 09:13 3
Бокс
Сабо не понимает, почему Ребров не вызвал в сборную этого футболиста
Сабо не понимает, почему Ребров не вызвал в сборную этого футболиста
14.10.2025, 08:55
Футбол
Теренса Кроуфорда предупредили, что только один боксер в мире его победит
Теренса Кроуфорда предупредили, что только один боксер в мире его победит
15.10.2025, 00:44 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем