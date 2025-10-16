Леоненко поздравил заработавшую путевку в УПЛ команду

Бывший нападающий сборной Украины и киевского «Динамо» Виктор Леоненко считает, что одесский «Черноморец» практически заработал путевку в Украинскую Премьер-лигу в следующем сезоне.

Он посоветовал руководству клуба уже сейчас задуматься о том, как усилить команду в сезоне-2026/27, поскольку хороших футболистов найти довольно непросто.

«Хочу «Черноморец» поздравить с выходом в УПЛ, потому что, думаю, шансов, наверное, ни у кого не будет обогнать их. Тем более там мои друзья играют и хорошо играют. Думаю, им уже сейчас нужно задумываться. Хотя тренеры не любят об этом говорить, заранее поздравлять, но об этом нужно уже сейчас думать, где брать футболистов, когда они выйдут в УПЛ, потому что даже если есть деньги, футболистов очень тяжело найти», – отметил 55-летний эксперт в программе на YouTube-канале Андрея Пискуна.

На данный момент одесский клуб идет на втором месте турнирной таблицы Первой лиги Украины по футболу, в копилке «черно-синих» 27 очков. «Буковина» опережает «Черноморец» на 2 очка.

