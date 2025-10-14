Леоненко назвал лучшего игрока в составе Динамо после матча сборной Украины

Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко остался доволен выступлением вингера «бело-синих» Назара Волошина в матче против Азербайджана.

В понедельник, 13 октября, подопечные Сергея Реброва одолели соперника со счетом 2:1, а 22-летний футболист заменил в стартовом составе травмированного соотечественника Георгия Судакова:

– Волошин достойно заменил Судакова слева?

– Волошин сейчас самый лучший игрок «Динамо», в сборной он тоже выглядит достойно. Хвалить сильно не хочу, потому что игроки сразу начинают дороже стоить, но сентябрь-октябрь – это месяц Волошина. Желаю ему успехов, – отреагировал Леоненко.

В нынешнем сезоне Волошин провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал пять результативных ударов. Контракт вингера с «Динамо» заканчивается в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет пять миллионов евро.