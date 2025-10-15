Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гайдучик о пути из любителей в УПЛ: «Это какое-то благословение»
Украина. Премьер лига
15 октября 2025, 23:35 | Обновлено 15 октября 2025, 23:36
Гайдучик о пути из любителей в УПЛ: «Это какое-то благословение»

Нападающий «Полесья» рассказал, как попал из любителей в «Верес»

ФК Полесье. Николай Гайдучик

Нападающий «Полесья» Николай Гайдучик оценил шансы попасть из любительского футбола в УПЛ.

– Ты прошел любительский футбол. В 19 лет ты еще был в любительском футболе. Как ты думаешь, насколько много футболистов-любителей действительно могут играть на уровне УПЛ?

– Честно, тут должно, по-моему, сложиться все: и в плане твоей работы, и чтобы кто-то тебя порекомендовал – без этого тоже никак, я думаю.
Конечно, если ты там прям Месси или Роналду, где тебя сразу видно, что ты выделяешься, – то, возможно, и без связей тебя возьмет любой клуб. Но таких… Я считаю, что я тогда не сильно выделялся, да, где-то забивал, но много ребят тоже заслуживали попасть в тот же «Верес» на просмотр. То есть с кем я тогда тренировался – в «Оржеве» или в «Малинске». Ну, если брать молодых, то и старшие там тоже были хорошие футболисты.

– Что касается фарта тогда «Верес» играл по схеме 4-4-2, два нападающих, и было три форварда: тогда Шестаков, Гегедош и Сергейчук. Кажется, тебя брали как четвертого молодого, где-то там на замену. А если бы была другая тактическая схема с одним нападающим?

– Это тоже… Я же говорил, тут все: и, как ты говоришь, и фарт, и кто-то называет это фартом. Я немного по-другому это… считаю, что это какое-то благословение.

Все равно, каждого человека, я считаю, Бог ведет своей дорогой, у каждого свой путь. И я считаю, что это благословение от Бога, что я не просто так сейчас здесь и не просто так тогда был в «Вересе» и в «Оржеве». Ну, всю жизнь, в принципе, говорю: слава Богу за то, что так ведет сейчас такой путь у меня.

Гайдучик перешел в «Полесье» перед стартом этого сезона из «Вереса». С тех пор он уже забил 4 гола в 8 матчах УПЛ за житомирский клуб.

После 8 туров «Полесье» занимает 4-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 15 очков.

