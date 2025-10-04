Украина. Премьер лига04 октября 2025, 20:56 | Обновлено 04 октября 2025, 21:02
Без игроков Динамо и Шахтера. Неожиданные лидеры гонки бомбардиров УПЛ
Гайдучик и Будковский забили по 4 гола
Восьмой тур УПЛ еще продолжается, однако стоит отметить двух довольно неожиданных лидера гонки бомбардиров чемпионата Украины.
По четыре мяча забили форвард Полесья Николай Гайдучук и нападающий Зари Филипп Будковский. При этом у них нет голов с пенальти.
По три гола оформили еще целый ряд игроков, включая Виталия Буяльского (Динамо), Максима Брагару (Полесье), Александра Караваева (Динамо), Андрея Сторчоуса (Кудровка) и других.
В прошлом сезоне лучшим бомбардиром стал Владислав Ванат с 17 голами.
