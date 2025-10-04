Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Без игроков Динамо и Шахтера. Неожиданные лидеры гонки бомбардиров УПЛ
Украина. Премьер лига
04 октября 2025, 20:56 | Обновлено 04 октября 2025, 21:02
Гайдучик и Будковский забили по 4 гола

ФК Заря. Филипп Будковский

Восьмой тур УПЛ еще продолжается, однако стоит отметить двух довольно неожиданных лидера гонки бомбардиров чемпионата Украины.

По четыре мяча забили форвард Полесья Николай Гайдучук и нападающий Зари Филипп Будковский. При этом у них нет голов с пенальти.

По три гола оформили еще целый ряд игроков, включая Виталия Буяльского (Динамо), Максима Брагару (Полесье), Александра Караваева (Динамо), Андрея Сторчоуса (Кудровка) и других.

В прошлом сезоне лучшим бомбардиром стал Владислав Ванат с 17 голами.

Филипп Будковский Николай Гайдучик Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Заря Луганск
Иван Зинченко
