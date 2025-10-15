Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Турции сообщили, что Шахтер покинет УПЛ и перейдет в рф. Что за чушь?
Украина. Премьер лига
15 октября 2025, 22:29 | Обновлено 15 октября 2025, 22:42
В Турции сообщили, что Шахтер покинет УПЛ и перейдет в рф. Что за чушь?

Турецкое издание Fanatik не разобралось в нюансах

В Турции сообщили, что Шахтер покинет УПЛ и перейдет в рф. Что за чушь?
ФК Шахтер. Арда Туран

Турецкое издание Fanatik выдало «шокирующую» информацию относительно донецкого Шахтера, не разобравшись в нюансах.

Статья турецкого издания Fanatik, якобы Шахтер меняет чемпионат:

В украинском клубе Шахтер Донецк, которым руководит Арда Туран, произошло довольно громкое событие. По сообщениям, клуб, пострадавший от многолетнего конфликта между россией и Украиной, со следующего сезона планирует выйти из украинской лиги и перейти в российскую. Выходят из Украины. По данным российского издания Sport Baza, руководство Шахтера уже начало процесс получения лицензии для участия в чемпионате россии, начиная со следующего сезона.

Вторая лига россии. Согласно информации источника, Шахтер в следующем сезоне будет выступать во второй лиге россии, и клуб уже получил все необходимые разрешения от руководства турнира. Команда будет включена в группу 1 дивизиона 2-й лиги B и будет проводить домашние матчи в Крыму.

Бюджет донецкого клуба, по данным издания, составит около 60 миллионов рублей. Не будут участвовать в кубке россии. Однако Шахтер Донецк не будет участвовать в Кубке россии из-за возможных санкций ФИФА и УЕФА против российской федерации.

Ожидается решение. В свете этих событий остается неизвестным, какое решение примет турецкий наставник Арда Туран, который возглавил Шахтер в начале сезона. Лидер в Украине. Шахтер после 8 туров Украинской Премьер-лиги имеет 17 очков и сейчас возглавляет турнирную таблицу.

На самом деле, рашистские СМИ сообщили о создании фейковой копии Шахтера на оккупированных территориях:

Донецкий «Шахтер» будет играть во второй лиге рф с 2026 года. Клуб уже начал лицензирование и получил одобрение от руководителей лиги на участие в следующем сезоне, по данным Sport Baza. Бюджет клуба из днр составит 60 миллионов рублей, а домашние матчи он будет проводить в Крыму.

Скриншот турецкого издания Fanatik

Николай Степанов Источник: Fanatik
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Бачив новину про фейкову команду на інших сайтах. А виданням, подібним до Fanatik, слід знати, що є лише один наш справжній Шахтар🟧⚒️⬛ - вірний Україні🇺🇦 і повернеться додому, лише коли звільнимо рідну Донеччину!🇺🇦 😊
