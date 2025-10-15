Турецкое издание Fanatik выдало «шокирующую» информацию относительно донецкого Шахтера, не разобравшись в нюансах.

Статья турецкого издания Fanatik, якобы Шахтер меняет чемпионат:

В украинском клубе Шахтер Донецк, которым руководит Арда Туран, произошло довольно громкое событие. По сообщениям, клуб, пострадавший от многолетнего конфликта между россией и Украиной, со следующего сезона планирует выйти из украинской лиги и перейти в российскую. Выходят из Украины. По данным российского издания Sport Baza, руководство Шахтера уже начало процесс получения лицензии для участия в чемпионате россии, начиная со следующего сезона.

Вторая лига россии. Согласно информации источника, Шахтер в следующем сезоне будет выступать во второй лиге россии, и клуб уже получил все необходимые разрешения от руководства турнира. Команда будет включена в группу 1 дивизиона 2-й лиги B и будет проводить домашние матчи в Крыму.

Бюджет донецкого клуба, по данным издания, составит около 60 миллионов рублей. Не будут участвовать в кубке россии. Однако Шахтер Донецк не будет участвовать в Кубке россии из-за возможных санкций ФИФА и УЕФА против российской федерации.

Ожидается решение. В свете этих событий остается неизвестным, какое решение примет турецкий наставник Арда Туран, который возглавил Шахтер в начале сезона. Лидер в Украине. Шахтер после 8 туров Украинской Премьер-лиги имеет 17 очков и сейчас возглавляет турнирную таблицу.

На самом деле, рашистские СМИ сообщили о создании фейковой копии Шахтера на оккупированных территориях:

Донецкий «Шахтер» будет играть во второй лиге рф с 2026 года. Клуб уже начал лицензирование и получил одобрение от руководителей лиги на участие в следующем сезоне, по данным Sport Baza. Бюджет клуба из днр составит 60 миллионов рублей, а домашние матчи он будет проводить в Крыму.

Скриншот турецкого издания Fanatik