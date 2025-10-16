Сергей Ребров назвал главную проблему сборной Украины
Тренер – о травмированных игроках
Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров считает, что проблемой сборной Украины по футболу сейчас являются травмы.
«Для нас важно, чтобы восстановились травмированные игроки, мы не играем оптимальным составом. Важно, чтобы те игроки, которые травмированы, восстановились и сыграли максимум матчей перед играми», – сказал Сергей Ребров.
На октябрьские матчи из-за травм в сборную не смогли поехать Александр Зубков, Виктор Цыганков, Александр Тымчик, Роман Яремчук и Александр Зинченко.
Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, почему заменил Ефима Коноплю в матче с Азербайджаном.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хорватский полузащитник станет тренером молодежной команды мадридского «Реала»
Даяна в трех сетах уступила Елене Рыбакиной во втором раунде турнира WTA 500 в Китае