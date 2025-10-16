Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей Ребров назвал главную проблему сборной Украины
Чемпионат мира
16 октября 2025, 19:16 |
687
1

Сергей Ребров назвал главную проблему сборной Украины

Тренер – о травмированных игроках

16 октября 2025, 19:16 |
687
1 Comments
Сергей Ребров назвал главную проблему сборной Украины
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров считает, что проблемой сборной Украины по футболу сейчас являются травмы.

«Для нас важно, чтобы восстановились травмированные игроки, мы не играем оптимальным составом. Важно, чтобы те игроки, которые травмированы, восстановились и сыграли максимум матчей перед играми», – сказал Сергей Ребров.

На октябрьские матчи из-за травм в сборную не смогли поехать Александр Зубков, Виктор Цыганков, Александр Тымчик, Роман Яремчук и Александр Зинченко.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, почему заменил Ефима Коноплю в матче с Азербайджаном.

По теме:
Известный тренер пояснил, почему Ребров – оптимальный выбор для сборной
Стала известна заявка Бенфики на игру Кубка Португалии. Включен ли Судаков?
Виейра прокомментировал феерическую игру Малиновского за сборную Украины
Сергей Ребров сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Суспильне Спорт
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Модрич вернется в Испанию после успешных переговоров с именитым клубом
Футбол | 16 октября 2025, 19:51 0
Модрич вернется в Испанию после успешных переговоров с именитым клубом
Модрич вернется в Испанию после успешных переговоров с именитым клубом

Хорватский полузащитник станет тренером молодежной команды мадридского «Реала»

Ястремская в борьбе проиграла Рыбакиной в 1/8 финала пятисотника в Нинбо
Теннис | 16 октября 2025, 17:18 15
Ястремская в борьбе проиграла Рыбакиной в 1/8 финала пятисотника в Нинбо
Ястремская в борьбе проиграла Рыбакиной в 1/8 финала пятисотника в Нинбо

Даяна в трех сетах уступила Елене Рыбакиной во втором раунде турнира WTA 500 в Китае

Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
Футбол | 16.10.2025, 06:23
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
Футбол | 16.10.2025, 06:05
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
САБО: «Эта сборная может стать приговором для Украины в плей-офф»
Футбол | 16.10.2025, 04:02
САБО: «Эта сборная может стать приговором для Украины в плей-офф»
САБО: «Эта сборная может стать приговором для Украины в плей-офф»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Max123
Головну проблему збірної можна знайти  в заголовку статті )
Ответить
0
Популярные новости
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
15.10.2025, 07:29 213
Футбол
Теренса Кроуфорда предупредили, что только один боксер в мире его победит
Теренса Кроуфорда предупредили, что только один боксер в мире его победит
15.10.2025, 00:44 2
Бокс
Определена украинская пара биатлонистов на Рождественскую гонку в Германии
Определена украинская пара биатлонистов на Рождественскую гонку в Германии
14.10.2025, 20:16 1
Биатлон
Франции не будет в финале. Определен первый финалист чемпионата мира U-20
Франции не будет в финале. Определен первый финалист чемпионата мира U-20
16.10.2025, 01:57 2
Футбол
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
16.10.2025, 09:54 10
Футбол
Они не нужны Турану. Шесть игроков Шахтера находятся вне футбола
Они не нужны Турану. Шесть игроков Шахтера находятся вне футбола
14.10.2025, 20:43 3
Футбол
Игорь СУРКИС: «К сожалению, наш футбол понес тяжелую утрату»
Игорь СУРКИС: «К сожалению, наш футбол понес тяжелую утрату»
15.10.2025, 07:56 5
Футбол
Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
15.10.2025, 16:09 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем