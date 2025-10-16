Сергей Ребров назвал главную проблему сборной Украины

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров считает, что проблемой сборной Украины по футболу сейчас являются травмы.

«Для нас важно, чтобы восстановились травмированные игроки, мы не играем оптимальным составом. Важно, чтобы те игроки, которые травмированы, восстановились и сыграли максимум матчей перед играми», – сказал Сергей Ребров.

На октябрьские матчи из-за травм в сборную не смогли поехать Александр Зубков, Виктор Цыганков, Александр Тымчик, Роман Яремчук и Александр Зинченко.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, почему заменил Ефима Коноплю в матче с Азербайджаном.