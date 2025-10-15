Сергей РЕБРОВ: «К сожалению, он получил травму и не может играть»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, почему заменил Юхима Коноплю в матче с Азербайджаном.

«Нам нужно было забивать, все игроки это понимали и включались в атаку. Не только Конопля, но и Виталий Миколенко, и Илья Забарный, и Николай Матвиенко. В первом тайме мы создали достаточно моментов, нужно было больше забивать. Но, к сожалению, сложилось как сложилось. После перерыва сначала было очень тяжело, но мы забили очень важный мяч. К сожалению, Юхим в конце первого тайма получил травму и не смог продолжить игру», – сказал Ребров.

13 октября прошел матч 4-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Азербайджана. Поединок прошел на стадионе МКС Краковия в польском городе Краков. Номинальные хозяева победили 2:1. Голы за украинцев сегодня забивали Алексей Гуцуляк и Руслан Малиновский.