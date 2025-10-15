Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
15 октября 2025, 16:26
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 октября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 15 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Фортуна Йерринг (Ж) – Ворскла (Ж)

Ggbet 1.73 – 3.54 – 4.22

22:00 Рома (Ж) – Барселона (Ж)

Ggbet 46.00 – 13.00 – 1.04

22:00 Челси (Ж) – ФК Париж (Ж)

Ggbet 1.18 – 6.90 – 11.40

01:30 Ботафого – Фламенго

Ggbet 4.08 – 3.30 – 2.03

03:30 Сантос – Коринтианс

Ggbet 2.26 – 3.13 – 3.58

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

