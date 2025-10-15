СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 октября

В среду, 15 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Фортуна Йерринг (Ж) – Ворскла (Ж)

1.73 – 3.54 – 4.22

22:00 Рома (Ж) – Барселона (Ж)

46.00 – 13.00 – 1.04

22:00 Челси (Ж) – ФК Париж (Ж)

1.18 – 6.90 – 11.40

01:30 Ботафого – Фламенго

4.08 – 3.30 – 2.03

03:30 Сантос – Коринтианс

2.26 – 3.13 – 3.58

