СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 октября
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В среду, 15 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:00 Фортуна Йерринг (Ж) – Ворскла (Ж)
22:00 Рома (Ж) – Барселона (Ж)
22:00 Челси (Ж) – ФК Париж (Ж)
01:30 Ботафого – Фламенго
03:30 Сантос – Коринтианс
РЕКЛАМА 21+
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виктор вспомнил, как Ващук перешел из «Динамо» в «Спартак»
Бывший игрок киевского «Динамо» оценил перспективы сборной Украины в отборе ЧМ-2026