Сергей РЕБРОВ: «Этот матч вернул Украину в борьбу за ЧМ. Было тяжело»

Наставник сборной Украины Сергей Ребров считает, что недавняя тяжелая победа над Исландией 5:3 вернула команду в борьбу за выход на чемпионат мира.

«Самым трудным, наверное, был матч в Исландии, потому что это действительно была борьба, мы выигрывали, соперник догонял. Мы выиграли действительно важный матч, который вернул нас в борьбу за выход на чемпионат мира».

«Матчи с Францией и Исландией будут почти через месяц. Сейчас очень важно проанализировать эти игры и очень серьезно подготовиться к решающим матчам», – рассказал Ребров.

Украина завершит отбор матчами против Франции и Исландии 13 и 16 ноября.