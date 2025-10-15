Сергей РЕБРОВ: «Этот матч вернул Украину в борьбу за ЧМ. Было тяжело»
Тренер отметил победу 5:3 над Исландией
Наставник сборной Украины Сергей Ребров считает, что недавняя тяжелая победа над Исландией 5:3 вернула команду в борьбу за выход на чемпионат мира.
«Самым трудным, наверное, был матч в Исландии, потому что это действительно была борьба, мы выигрывали, соперник догонял. Мы выиграли действительно важный матч, который вернул нас в борьбу за выход на чемпионат мира».
«Матчи с Францией и Исландией будут почти через месяц. Сейчас очень важно проанализировать эти игры и очень серьезно подготовиться к решающим матчам», – рассказал Ребров.
Украина завершит отбор матчами против Франции и Исландии 13 и 16 ноября.
