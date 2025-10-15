Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сергей РЕБРОВ: «Этот матч вернул Украину в борьбу за ЧМ. Было тяжело»
Чемпионат мира
15 октября 2025, 17:29 | Обновлено 15 октября 2025, 17:46
Сергей РЕБРОВ: «Этот матч вернул Украину в борьбу за ЧМ. Было тяжело»

Тренер отметил победу 5:3 над Исландией

Сергей РЕБРОВ: «Этот матч вернул Украину в борьбу за ЧМ. Было тяжело»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергій Ребров

Наставник сборной Украины Сергей Ребров считает, что недавняя тяжелая победа над Исландией 5:3 вернула команду в борьбу за выход на чемпионат мира.

«Самым трудным, наверное, был матч в Исландии, потому что это действительно была борьба, мы выигрывали, соперник догонял. Мы выиграли действительно важный матч, который вернул нас в борьбу за выход на чемпионат мира».

«Матчи с Францией и Исландией будут почти через месяц. Сейчас очень важно проанализировать эти игры и очень серьезно подготовиться к решающим матчам», – рассказал Ребров.

Украина завершит отбор матчами против Франции и Исландии 13 и 16 ноября.

Сергей Ребров сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу Исландия - Украина
Иван Зинченко Источник: Суспильне Спорт
