«Без вариантов». Дулуб назвал лучшего украинского легионера сентября

Именитый футбольный тренер Олег Дулуб, ранее возглавлявший разные клубы Украинской Премьер-лиги, назвал лучшего украинского легионера сентября 2025 года.

«Илья Забарный! Вообще без вариантов. Забарный пришел в сильнейшую команду Европы и органично влился в нее. Не выпадает из игры, гол забил дебютный. Мне очень нравится, как игроки ПСЖ поддерживают украинца, это видно. Его уже воспринимают своим», – поделился своим мнением специалист в интервью для «УФ».

В августе этого года 23-летний украинец пополнил ряды «парижан», подписав с ними пятилетний контракт.

В сезоне-2025/26 защитник сыграл в шести матчах на клубном уровне и отметился забитым голом, который стал для него дебютным в новой команде.