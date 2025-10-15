Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Манчестер Юнайтед нашел три кандидатуры для усиления полузащиты
Англия
15 октября 2025, 11:49
Манчестер Юнайтед нашел три кандидатуры для усиления полузащиты

В клубе сфокусированы на хавбеке Ноттингема Андерсоне

Манчестер Юнайтед нашел три кандидатуры для усиления полузащиты
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Эллиот Андерсон

Боссы «Манчестер Юнайтед» хотят усилить состав «красных дьяволов» и рассматривают несколько кандидатур на позицию хавбека, среди которых Джоб Беллингем, Эллиот Андерсон и Карлос Балеба.

Согласно информации Football Insider, клуб находится в поисках центрального полузащитника и рассматривает разные варианты. В шорт-листе, по данным источника, оказался 20-летний вингер дортмундской «Боруссии» Беллингем. Кроме того, клуб рассматривает кандидатуры хавбека «Ноттингема» Андерсона и игрока «Брайтона» Балебы.

Источник утверждает, что больше всего в клубе заинстересованы в приобретении Андерсона, потому что его стиль игры соответствует разыскиваемой кандидатуре.

При этом отмечается, что «Ноттингем» не хочет лишиться своего игрока и готов пойти на радикальные меры.

Ранее сообщалось, что голландский защитник Тирелл Маласия покинет «Манчестер Юнайтед» грядущим летом.

Манчестер Юнайтед трансферы АПЛ Джоб Беллингем Эллиот Андерсон Карлос Балеба
Оксана Баландина Источник: Football Insider
