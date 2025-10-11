Стал известно, какой игрок точно покинет Манчестер Юнайтед следующим летом

Нидерландский защитник Тирелл Маласия покинет «Манчестер Юнайтед» летом 2026 года. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

«Маласия, несмотря на возвращение к тренировкам с первой командой «Манчестер Юнайтед» после сумасшедшего трансферного окна, где у него было несколько возможностей, не подпишет никакого нового контракта. Он точно, на 100% покинет клуб в 2026 году», – об этом сказал итальянский инсайдер.

В текущем сезоне Тирелл Маласия не провел ни одного матча на клубном уровне. Всего в составе «красных дьяволов» нидерландец провел 47 матчей, результативными действиями не отличился.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайте» интересуется игроком «Динамо».