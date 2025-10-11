Ливерпуль, МЮ, Челси и еще ряд клубов следят за центрбеком Динамо

20-летний центрбек «Динамо» Тарас Михавко входит в сферу интересов большого количества клубов, представляющих топовые лиги Европы.

По информации TBR Football, интерес к молодому защитнику ныне проявляют «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ньюкасл», «Брентфорд» и «Брайтон». Также у источника есть информация предположительного характера, что Михавко находится в фокусе внимания немецких «Байера» и «РБ Лейпциг».

Корреспондент издания Грэм Бейли рассказал, что переезд украинского центрбека «Динамо» в Англию в ближайшем будущем видится более чем реальным: «Михавко – перспективный игрок, и ряд скаутов сказали мне, что, по их мнению, он уже готов к переходу и вполне может оказаться в Премьер-лиге. Английские клубы очень впечатлены тем, как адаптировались украинские футболисты. В последние годы те, кто приехал прямо из Восточной Европы, блестяще прижились, и это важно, когда смотришь на другие лиги, ведь не всегда так бывает с игроками, приезжающими в Англию».

Отметим, что по данным Transfermarkt, контракт Михавко с «Динамо» заканчивается 28 февраля 2028 года. Оценочная стоимость центрбека на портале ныне составляет 6 миллионов евро.