Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль, МЮ, Челси и еще ряд клубов следят за центрбеком Динамо
Украина. Премьер лига
11 октября 2025, 12:17 |
1675
8

Ливерпуль, МЮ, Челси и еще ряд клубов следят за центрбеком Динамо

Тарас Михавко пользуется популярностью на трансферном рынке Европы

11 октября 2025, 12:17 |
1675
8 Comments
Ливерпуль, МЮ, Челси и еще ряд клубов следят за центрбеком Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Михавко

20-летний центрбек «Динамо» Тарас Михавко входит в сферу интересов большого количества клубов, представляющих топовые лиги Европы.

По информации TBR Football, интерес к молодому защитнику ныне проявляют «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ньюкасл», «Брентфорд» и «Брайтон». Также у источника есть информация предположительного характера, что Михавко находится в фокусе внимания немецких «Байера» и «РБ Лейпциг».

Корреспондент издания Грэм Бейли рассказал, что переезд украинского центрбека «Динамо» в Англию в ближайшем будущем видится более чем реальным: «Михавко – перспективный игрок, и ряд скаутов сказали мне, что, по их мнению, он уже готов к переходу и вполне может оказаться в Премьер-лиге. Английские клубы очень впечатлены тем, как адаптировались украинские футболисты. В последние годы те, кто приехал прямо из Восточной Европы, блестяще прижились, и это важно, когда смотришь на другие лиги, ведь не всегда так бывает с игроками, приезжающими в Англию».

Отметим, что по данным Transfermarkt, контракт Михавко с «Динамо» заканчивается 28 февраля 2028 года. Оценочная стоимость центрбека на портале ныне составляет 6 миллионов евро.

По теме:
Украинская Премьер-лига утвердила даты и время матчей 11-го тура
Не менее 80 млн евро. Реал определился с трансферной целью
Стало известно, как Ярмоленко отреагировал на резонансные слова Шовковского
Тарас Михавко Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы Ливерпуль Манчестер Юнайтед Челси Байер РБ Лейпциг Ньюкасл Брентфорд Брайтон
Алексей Сливченко Источник: The Boot Room
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров объяснил, как Украине удалось забить пять голов сборной Исландии
Футбол | 11 октября 2025, 08:42 15
Ребров объяснил, как Украине удалось забить пять голов сборной Исландии
Ребров объяснил, как Украине удалось забить пять голов сборной Исландии

Тренер прокомментировал триумф «сине-желтых»

Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Футбол | 11 октября 2025, 00:25 0
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор
Исландия – Украина – 3:5. Безумная победа в Рейкьявике. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Футбол | 10.10.2025, 23:43
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Португалия – Ирландия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 11.10.2025, 12:44
Португалия – Ирландия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Португалия – Ирландия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
Футбол | 10.10.2025, 14:54
Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после перехода в ПСЖ
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaximusOne
Він добре просуває м'яч вперед, але в чисто захисних діях слабкий. А нарахунок інтересу, то в скаутських відділах цих клубів є умовно кажучи 100 кандидатів на олівці, це не означає що вони його хочуть купити.
Ответить
+1
GloryUkraine
Вчора, за молодіжку, слабо зіграв. Багато помилок. Домчак, взагалі, провалив матч.
Ответить
0
Samuel
Ахахахахахахах
Ответить
0
Andromed
цікаво чи хоча би у одного з цих клубів є предметний інтерес до Михавка)
Ответить
0
Serebro1233
У центрі із Захарченко залишимося?😸🏆
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Oleksandr Shvachka
Ви жартуєте?
Ответить
0
kadaad .
Зачем им защитник, который постоянно привозит?
Ответить
-1
Популярные новости
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
11.10.2025, 06:23 3
Футбол
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
Легенда Динамо Демьяненко назвал точный счет матча Исландия – Украина
10.10.2025, 07:29 8
Футбол
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
09.10.2025, 08:13 1
Футбол
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
10.10.2025, 02:59 14
Футбол
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
КУЧЕР о матче с удалением Ракицкого: «Так у Черноморца ничего не выйдет»
10.10.2025, 02:43 1
Футбол
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
09.10.2025, 17:22 37
Футбол
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
09.10.2025, 09:54 6
Футбол
Ветеран ВСУ разнес Алиева: «Противно смотреть, как этот алкаш…»
Ветеран ВСУ разнес Алиева: «Противно смотреть, как этот алкаш…»
09.10.2025, 15:17 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем