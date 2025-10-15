Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Экс-форвард Металлиста и ЛНЗ мог перейти в Албанию, а попал в Камбоджу
Украина. Премьер лига
Экс-форвард Металлиста и ЛНЗ мог перейти в Албанию, а попал в Камбоджу

Максим Прядун отказался от достаточно интересного предложения

ФК ЛНЗ. Максим Прядун

Как стало известно Sport.ua, экс-нападающий харьковского «Металлиста» и черкасского ЛНЗ Максим Прядун мог в 2024 году перейти в албанский «Бюлис» из города Балш.

Албанцы сделали конкретное предложение Прядуну летом 2024 года, когда тот уже находился в статусе свободного агента.

Также стали известны условия, присланные албанцами. Максиму предлагался двухлетний контракт, 5 000 евро в месяц, а также бонусы: гол – 150 евро, 50 – ассист. Также контракт предусматривал бонусы в случае победы в кубке страны, успеха в чемпионате, а также получения Прядуном статуса лучшего бомбардира внутреннего чемпионата.

О причинах отказа Прядуна от подписания контракта с «Бюлисом» не сообщается.

В итоге Прядун провел полгода в Мальте за местный «Слима Вондерерз», а с июля 2025 года игрок переехал в Камбоджу в «Пномпень Краун».

Игорь ЛЫСЕНКО

Максим Прядун ЛНЗ Черкассы Металлист Харьков чемпионат Камбоджи по футболу трансферы трансферы УПЛ
