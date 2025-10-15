Экс-форвард Металлиста и ЛНЗ мог перейти в Албанию, а попал в Камбоджу
Максим Прядун отказался от достаточно интересного предложения
Как стало известно Sport.ua, экс-нападающий харьковского «Металлиста» и черкасского ЛНЗ Максим Прядун мог в 2024 году перейти в албанский «Бюлис» из города Балш.
Албанцы сделали конкретное предложение Прядуну летом 2024 года, когда тот уже находился в статусе свободного агента.
Также стали известны условия, присланные албанцами. Максиму предлагался двухлетний контракт, 5 000 евро в месяц, а также бонусы: гол – 150 евро, 50 – ассист. Также контракт предусматривал бонусы в случае победы в кубке страны, успеха в чемпионате, а также получения Прядуном статуса лучшего бомбардира внутреннего чемпионата.
О причинах отказа Прядуна от подписания контракта с «Бюлисом» не сообщается.
В итоге Прядун провел полгода в Мальте за местный «Слима Вондерерз», а с июля 2025 года игрок переехал в Камбоджу в «Пномпень Краун».
Игорь ЛЫСЕНКО
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Специалист пожелал удачи украинскому форварду
Пакьяо и Ломаченко могут выйти в ринг в 2026 году