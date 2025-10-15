Роналду подбодрил португальцев после ничейной игры с Венгрией

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал ничейный исход встречи отбора на чемпионат мира 2026 года с Венгрией.

Команда Роберто Мартинеса упустила победу в этой игре в добавленное ко второму тайму время. Игра завершилась со счетом 2:2, звездный португалец отметился дублем.

«Мы все ближе и ближе к нашей цели! Вперед, Португалия!» – написал форвард на своей странице в Instagram.

В группе F португальцы идут на первом месте, в активе команды 10 очков. Далее следуют сборная Венгрии – 5 очков, команда Ирландии – 4, сборная Армении – 3.