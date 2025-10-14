Не только Саудовская Аравия. Два европейских гранда нацелились на Ямаля

Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль привлекает внимание «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Об этом сообщает Ромэн Молина.

По информации источника английский и французский гранды это два единственных клуба, которые способны конкурировать с клубами из Саудовской Аравии за подписание 18-летнего футболиста.

В текущем сезоне Ламин Ямаль провел пять матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Ямаль может покинуть «Барселону» за 400 млн евро.