Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не только Саудовская Аравия. Два европейских гранда нацелились на Ямаля
Испания
14 октября 2025, 21:48 |
408
3

Не только Саудовская Аравия. Два европейских гранда нацелились на Ямаля

Испанец привлекает внимание «Манчестер Сити» и «ПСЖ»

14 октября 2025, 21:48 |
408
3 Comments
Не только Саудовская Аравия. Два европейских гранда нацелились на Ямаля
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль привлекает внимание «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Об этом сообщает Ромэн Молина.

По информации источника английский и французский гранды это два единственных клуба, которые способны конкурировать с клубами из Саудовской Аравии за подписание 18-летнего футболиста.

В текущем сезоне Ламин Ямаль провел пять матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Ямаль может покинуть «Барселону» за 400 млн евро.

По теме:
Они не нужны Турану. Шесть игроков Шахтера находятся вне футбола
Трансфер зимой? Тренер гранда принял решение по звезде сборной Украины
Трансферная бомба. Обладатель Золотого мяча уже зимой может сменить клуб
Ламин Ямаль Манчестер Сити ПСЖ Барселона трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 трансферы АПЛ
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Испания – Болгария. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 14 октября 2025, 21:12 1
Испания – Болгария. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Испания – Болгария. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок состоится 14 октября и начнется в 21:45 по Киеву

Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
Футбол | 13 октября 2025, 23:42 7
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола

Встреча четвертого тура квалификационной группы D завершилась со счетом 2:2

Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Футбол | 14.10.2025, 07:07
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
Футбол | 14.10.2025, 20:56
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»
Футбол | 14.10.2025, 07:41
САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»
САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
Ну з Барселони до ПСЖ вже протоптана широка стежка)
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Saar
О, буде бухати або з англійськими шлюхами або з французькими
Ответить
0
Популярные новости
Предложение сделано. Ямаль может покинуть Барселону за 400 млн евро
Предложение сделано. Ямаль может покинуть Барселону за 400 млн евро
12.10.2025, 20:45
Футбол
ЧИСОРА: «Усик? Ему не нужен этот бой. Его уничтожат, он никогда не победит»
ЧИСОРА: «Усик? Ему не нужен этот бой. Его уничтожат, он никогда не победит»
13.10.2025, 06:02 1
Бокс
Все ждут решение Усика. Супертяж нацелился на титул украинца
Все ждут решение Усика. Супертяж нацелился на титул украинца
14.10.2025, 00:01
Бокс
Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
13.10.2025, 06:59 15
Футбол
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
14.10.2025, 06:23 22
Футбол
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
12.10.2025, 16:29 9
Футбол
Источник: Шовковский принял неожиданное решение в отношении капитана Динамо
Источник: Шовковский принял неожиданное решение в отношении капитана Динамо
13.10.2025, 00:02 8
Футбол
РЕБРОВ: «В Баку сильно мешало поле, а теперь будет совсем другая игра»
РЕБРОВ: «В Баку сильно мешало поле, а теперь будет совсем другая игра»
12.10.2025, 18:55 53
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем