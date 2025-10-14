Кулач: «Когда получаешь такую красную, это влияет на команду»

Нападающий «Черноморца» Владислав Кулач поделился впечатлениями от матча с «Прикарпатьем» (1:1), в котором он отметился забитым голом.

– Владислав, вы открыли счет в матче – на этот раз точным ударом головой. Расскажите об этом моменте: как удалось опередить защитников и реализовать эпизод?

– Была хорошая подача от Герича, и я оказался в удачной позиции. Повезло, что мяч попал в верхний угол без шансов для вратаря!

– Уже второй матч подряд «Черноморец» играет в меньшинстве – и снова красная карточка. Насколько это повлияло на игру и как команде удалось удержать ничью до финального свистка?

– Конечно, когда получаешь такую красную, это влияет на команду, на игру и в целом на результат! Надеюсь, что таких моментов больше у нас не будет. Тем более когда мы вели 1:0. Второй тайм был очень тяжёлый, хотя у соперников вообще не было моментов.

– Матч против «Прикарпатья» получился непростым. Как оцениваете соперника и в целом ход игры? Справедлив ли итоговый результат?

– Думаю, если бы не получили красную, спокойно довели бы игру до победы, но есть то, что есть. В первом тайме игра была более-менее равная — у нас были моменты, и у «Прикарпатья» тоже. Во втором тайме, играя в меньшинстве, мы хорошо перемещались и не давали шансов у наших ворот. Но пропустили досадный гол со стандарта. Двигаемся дальше, все мысли уже о матче с «Черниговом». Нужно обязательно выиграть перед нашими болельщиками, спасибо им за поддержку и ждем на стадионе!

После 11 туров Первой лиги «Черноморец» занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая на 2 очка от лидера «Буковины».

Следующий матч одесситы проведут 19 октября в 15:00, в рамках 12-го тура Первой лиги принимая дома «Чернигов».