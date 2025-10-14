Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кулач: «Когда получаешь такую красную, это влияет на команду»
Украина. Первая лига
14 октября 2025, 18:49 | Обновлено 14 октября 2025, 18:50
160
0

Кулач: «Когда получаешь такую красную, это влияет на команду»

Нападающий «Черноморца» прокомментировал свой гол у ворота «Прикарпатья» и гру команды в меньшинстве

14 октября 2025, 18:49 | Обновлено 14 октября 2025, 18:50
160
0
Кулач: «Когда получаешь такую красную, это влияет на команду»
Черноморец. Владислав Кулач

Нападающий «Черноморца» Владислав Кулач поделился впечатлениями от матча с «Прикарпатьем» (1:1), в котором он отметился забитым голом.

– Владислав, вы открыли счет в матче – на этот раз точным ударом головой. Расскажите об этом моменте: как удалось опередить защитников и реализовать эпизод?

– Была хорошая подача от Герича, и я оказался в удачной позиции. Повезло, что мяч попал в верхний угол без шансов для вратаря!

– Уже второй матч подряд «Черноморец» играет в меньшинстве и снова красная карточка. Насколько это повлияло на игру и как команде удалось удержать ничью до финального свистка?

– Конечно, когда получаешь такую красную, это влияет на команду, на игру и в целом на результат! Надеюсь, что таких моментов больше у нас не будет. Тем более когда мы вели 1:0. Второй тайм был очень тяжёлый, хотя у соперников вообще не было моментов.

– Матч против «Прикарпатья» получился непростым. Как оцениваете соперника и в целом ход игры? Справедлив ли итоговый результат?

– Думаю, если бы не получили красную, спокойно довели бы игру до победы, но есть то, что есть. В первом тайме игра была более-менее равная — у нас были моменты, и у «Прикарпатья» тоже. Во втором тайме, играя в меньшинстве, мы хорошо перемещались и не давали шансов у наших ворот. Но пропустили досадный гол со стандарта. Двигаемся дальше, все мысли уже о матче с «Черниговом». Нужно обязательно выиграть перед нашими болельщиками, спасибо им за поддержку и ждем на стадионе!

После 11 туров Первой лиги «Черноморец» занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая на 2 очка от лидера «Буковины».

Следующий матч одесситы проведут 19 октября в 15:00, в рамках 12-го тура Первой лиги принимая дома «Чернигов».

По теме:
«Он космонавт». Биловар высказался о дисквалифицированном Мудрике
Нападающий Черноморца об удалении: «Решение арбитра меня удивило»
Агробизнес выиграл и поднялся в топ-4 Первой лиги. Две команды ушли в отрыв
Владислав Кулач Черноморец Одесса Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Прикарпатье Ивано-Франковск
Иван Чирко Источник: ФК Черноморец
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
Футбол | 13 октября 2025, 23:42 7
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола

Встреча четвертого тура квалификационной группы D завершилась со счетом 2:2

Вновь швейцарская модель? УЕФА не устраивает система отбора на ЧМ и Евро
Футбол | 14 октября 2025, 11:13 11
Вновь швейцарская модель? УЕФА не устраивает система отбора на ЧМ и Евро
Вновь швейцарская модель? УЕФА не устраивает система отбора на ЧМ и Евро

Чиновники задумались о целесообразности очередных новшеств и изменений…

Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
Футбол | 13.10.2025, 20:17
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
Звезда сборной Украины принял решение сменить клуб. Есть интерес из АПЛ
Футбол | 14.10.2025, 18:20
Звезда сборной Украины принял решение сменить клуб. Есть интерес из АПЛ
Звезда сборной Украины принял решение сменить клуб. Есть интерес из АПЛ
Решение принято. В Реале определились с ролью Лунина после ухода Куртуа
Футбол | 13.10.2025, 21:50
Решение принято. В Реале определились с ролью Лунина после ухода Куртуа
Решение принято. В Реале определились с ролью Лунина после ухода Куртуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧИСОРА: «Усик? Ему не нужен этот бой. Его уничтожат, он никогда не победит»
ЧИСОРА: «Усик? Ему не нужен этот бой. Его уничтожат, он никогда не победит»
13.10.2025, 06:02 1
Бокс
Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
13.10.2025, 06:59 14
Футбол
Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко
Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко
12.10.2025, 16:11 3
Футбол
Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить
Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить
13.10.2025, 07:50 8
Футбол
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
14.10.2025, 06:23 22
Футбол
В США подобрали следующего соперника для Усика. Этот боксер вырубил всех
В США подобрали следующего соперника для Усика. Этот боксер вырубил всех
13.10.2025, 06:12 2
Бокс
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
13.10.2025, 23:42 242
Футбол
Эдди ХИРН: «Аль-Шейх заключит соглашение о самом большом бое на планете»
Эдди ХИРН: «Аль-Шейх заключит соглашение о самом большом бое на планете»
13.10.2025, 07:22 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем