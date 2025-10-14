Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
14 октября 2025, 14:57
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 октября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 октября
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 14 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:45 Испания – Болгария

Ggbet 1.01 – 50.00 – 100.00

21:45 Италия – Израиль

Ggbet 1.22 – 7.90 – 14.80

21:45 Латвия – Англия

Ggbet 60.00 – 17.50 – 1.06

21:45 Португалия – Венгрия

Ggbet 1.26 – 6.69 – 13.30

21:45 Турция – Грузия

Ggbet 1.61 – 4.50 – 5.77

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
