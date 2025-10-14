СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 октября

Во вторник, 14 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:45 Испания – Болгария

1.01 – 50.00 – 100.00

21:45 Италия – Израиль

1.22 – 7.90 – 14.80

21:45 Латвия – Англия

60.00 – 17.50 – 1.06

21:45 Португалия – Венгрия

1.26 – 6.69 – 13.30

21:45 Турция – Грузия

1.61 – 4.50 – 5.77

