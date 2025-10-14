Кобин выбрал клуб для Малиновского после феерии за сборную Украины

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
14 октября 2025, 17:42
Василий считает, что Руслан подпишет новый контракт с «Дженоа»

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Известный украинский тренер Василий Кобин считает, что успешная игра Руслана Малиновского на старте сезона позволит полузащитнику подписать новый контракт с итальянским Джаноа.

– Как вы оцените перспективы Руслана Малиновского в Дженоа? Эти матчи показали, что Руслан невероятно мотивирован.

Я думаю, что в чемпионате Италии, если он будет себя хорошо показывать до конца чемпионата, ему будет предложен новый контракт с Дженоа. Он останется в Серии А и будет радовать болельщиков, – сказал Кобин.

Национальная сборная Украины провела октябрьские матчи отбора к чемпионату мира 2026 года. Подопечные Сергея Реброва одержали безумную победу над Исландией (5:3) и минимально переиграли Азербайджан (2:1).

Настоящим героем октябрьских матчей национальной команды стал полузащитник итальянского Дженоа Руслан Малиновский. Футболист дважды забил исландцам, а в матче против Азербайджана записал в свой актив гол+ассист.

