Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
14 октября 2025, 13:51 | Обновлено 14 октября 2025, 14:10
Эксперт: «Если в следующем матче не проиграем Франции...»

Николай Цымбал считает, что в нашей группе еще далеко до развязки

Эксперт: «Если в следующем матче не проиграем Франции...»
УАФ. Сборная Украины по футболу

Украинский тренер Николай Цымбал, который возглавлял не только отечественные команды, но и Кипр в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями об октябрьских матчах отбора на ЧМ-2026 национальной сборной Украины с исландцами и азербайджанцами:

– В этих противостояниях на первом плане был результат, вот почему в таких случаях не до зрелищности. Главное, что украинцы получили очень ценные шесть очков.

– На ваш взгляд, результаты поединков в Рейкьявике и Кракове – справедливы?

– Склоняюсь к тому, что исландцы заслуживали лучшей судьбы, ведь украинская сборная очень редко демонстрирует такую ​​невероятную реализацию. Не исключено, что эту улыбку фортуны наши ребята заслужили, ведь в предыдущем поединке в Баку им явно не повезло.

– Насколько серьезны были потери в этих поединках наших ведущих исполнителей: Зинченко, Цыганкова, Яремчука, Судакова?

– Их отсутствие чувствовалось, однако не было критическим. Еще раз убеждаешься, что незаменимых игроков не бывает и, что не делается, к лучшему. Ведь если бы были в строю Зинченко и Судаков, то не нашлось бы места в старте Малиновскому, а именно он делал погоду. Что-то похоже можно сказать и о Гуцуляке, который не ушел с поля без своего гола.

– Тогда можно ли сказать, что у украинской сборной длинная скамейка запасных?

– По-моему, есть костяк сборной, которым нужно дорожить и группа ротации. Тем не менее, не надо забывать, что исландцы и азербайджанцы значительно уступают в классе украинцам, которые в свою очередь являются середняками в европейском футболе.

– И хотя говорят, что победителей не судят, что вам не понравилось в действиях украинцев в последних матчах?

– Уже набили оскомину разговоры о ненадежности нашей обороны, проблемах с завершением атак нападающих. К сожалению, сдвиги к лучшему не ощущаются.

– Две добытые победы подряд позволили нашим ребятам закрепиться на втором месте в группе, что позволяет продолжить борьбу за путевку на ЧМ в раунде плей-офф. Насколько прочны позиции подопечных Сергея Реброва?

– Ситуация достаточно напряженная. Учитывая, что в случае, когда участники набирают одинаковое количество очков и тогда преимущество имеют те, у кого лучшее соотношение забитых и пропущенных мячей, поэтому украинцам важно в следующем матче с французами, хотя бы не проиграть.

Тогда если исландцы в параллельном поединке победят в Баку, то Украину в заключительном противостоянии с ними в Варшаве устроит даже ничья. Как видите, все идёт к тому, что интрига в нашей группе исчезнет только 16 ноября в столице Польши.

ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу сборная Азербайджана по футболу Украина - Азербайджан Исландия - Украина Николай Цымбал
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
