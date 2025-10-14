Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известно, какого игрока сборной раскритиковали за матч с Азербайджаном
Сборная УКРАИНЫ
14 октября 2025, 13:09 |
278
2

Известно, какого игрока сборной раскритиковали за матч с Азербайджаном

Олег Федорчук считает, что защитник «Пари Сен-Жермен» Илья Забарный выглядел неубедительно

14 октября 2025, 13:09 |
278
2 Comments
Известно, какого игрока сборной раскритиковали за матч с Азербайджаном
УАФ. Илья Забарный

Вчера, 13 октября сборная Украины со счетом 2:1 обыграла команду Азербайджана в своем очередном матче отборочного турнира ЧМ-2026.

Этот матч эксклюзивно для Sport.ua разобрал авторитетный тренер Олег Федорчук, который, в частности, высказал свое мнение о том, кто ему не понравился в составе сборной Украины.

– Ниже своих возможностей выступил наш сейчас самый дорогой и популярный футболист Илья Забарный, – сказал Федорчук. – Он был неубедителен, ошибался. И пропущенный мяч на его совести. Но при этом защитник почувствовал себя диспетчером, а это хорошо. Илья отдал много проникающих передач, но все же главная задача игрока его амплуа – качественно защищаться.

Напомним, что оставшиеся два матча отборочного турнира сборная Украины проведет 13 ноября (Франция) и 16-го числа (Исландия).

По теме:
Леоненко назвал лучшего игрока в составе Динамо после матча сборной Украины
«Никто не отбирает». Экс-форвард Шахтера раскритиковал сборную Украины
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Очень устал, но рад, что удалось победить»
Олег Федорчук сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Азербайджана по футболу Илья Забарный
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шанс для Забарного? ПСЖ потерял защитника на матчи чемпионата и еврокубков
Футбол | 14 октября 2025, 12:47 0
Шанс для Забарного? ПСЖ потерял защитника на матчи чемпионата и еврокубков
Шанс для Забарного? ПСЖ потерял защитника на матчи чемпионата и еврокубков

Маркиньос не сможет выйти на поле против «Страсбурга» и «Байера»

Азербайджанский журналист: Мы заслужили очко, судьи были на стороне Украины
Футбол | 14 октября 2025, 11:21 9
Азербайджанский журналист: Мы заслужили очко, судьи были на стороне Украины
Азербайджанский журналист: Мы заслужили очко, судьи были на стороне Украины

Ханоглан Иманов дал оценку матчу отбора к чемпионату мира-2026

Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
Футбол | 13.10.2025, 23:42
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
Футбол | 13.10.2025, 23:42
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Футбол | 14.10.2025, 00:28
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alexander Киев
Зараз диряві із ОПЗЖ будуть писати і мінуса всім ставити, хто також так вважає 😂
Ну дирнами, воно ж таке 💩
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Стелла ЗАХАРОВА: «Мне больно это писать. Они просто погибают в нищете»
Стелла ЗАХАРОВА: «Мне больно это писать. Они просто погибают в нищете»
12.10.2025, 12:28 8
Другие виды
Джесси vs Коко. Определена чемпионка престижного турнира WTA 1000 в Ухане
Джесси vs Коко. Определена чемпионка престижного турнира WTA 1000 в Ухане
12.10.2025, 15:25 2
Теннис
Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко
Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко
12.10.2025, 16:11 3
Футбол
Промоутер: «Это будет самый важный бой в жизни Джошуа. Нельзя проиграть»
Промоутер: «Это будет самый важный бой в жизни Джошуа. Нельзя проиграть»
13.10.2025, 02:21 1
Бокс
РЕБРОВ: «В Баку сильно мешало поле, а теперь будет совсем другая игра»
РЕБРОВ: «В Баку сильно мешало поле, а теперь будет совсем другая игра»
12.10.2025, 18:55 53
Футбол
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
14.10.2025, 07:07 3
Футбол
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
14.10.2025, 06:23 22
Футбол
Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить
Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить
13.10.2025, 07:50 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем