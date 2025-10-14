Известно, какого игрока сборной раскритиковали за матч с Азербайджаном

Вчера, 13 октября сборная Украины со счетом 2:1 обыграла команду Азербайджана в своем очередном матче отборочного турнира ЧМ-2026.

Этот матч эксклюзивно для Sport.ua разобрал авторитетный тренер Олег Федорчук, который, в частности, высказал свое мнение о том, кто ему не понравился в составе сборной Украины.

– Ниже своих возможностей выступил наш сейчас самый дорогой и популярный футболист Илья Забарный, – сказал Федорчук. – Он был неубедителен, ошибался. И пропущенный мяч на его совести. Но при этом защитник почувствовал себя диспетчером, а это хорошо. Илья отдал много проникающих передач, но все же главная задача игрока его амплуа – качественно защищаться.

Напомним, что оставшиеся два матча отборочного турнира сборная Украины проведет 13 ноября (Франция) и 16-го числа (Исландия).