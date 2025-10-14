Известно, какого игрока сборной раскритиковали за матч с Азербайджаном
Олег Федорчук считает, что защитник «Пари Сен-Жермен» Илья Забарный выглядел неубедительно
Вчера, 13 октября сборная Украины со счетом 2:1 обыграла команду Азербайджана в своем очередном матче отборочного турнира ЧМ-2026.
Этот матч эксклюзивно для Sport.ua разобрал авторитетный тренер Олег Федорчук, который, в частности, высказал свое мнение о том, кто ему не понравился в составе сборной Украины.
– Ниже своих возможностей выступил наш сейчас самый дорогой и популярный футболист Илья Забарный, – сказал Федорчук. – Он был неубедителен, ошибался. И пропущенный мяч на его совести. Но при этом защитник почувствовал себя диспетчером, а это хорошо. Илья отдал много проникающих передач, но все же главная задача игрока его амплуа – качественно защищаться.
Напомним, что оставшиеся два матча отборочного турнира сборная Украины проведет 13 ноября (Франция) и 16-го числа (Исландия).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Маркиньос не сможет выйти на поле против «Страсбурга» и «Байера»
Ханоглан Иманов дал оценку матчу отбора к чемпионату мира-2026
Ну дирнами, воно ж таке 💩