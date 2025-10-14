Олег ФЕДОРЧУК: «Нужно понимать, что для Украины уже нет аутсайдеров»

Вчера, 13 октября сборная Украины со счетом 2:1 обыграла команду Азербайджана в своем очередном матче отборочного турнира ЧМ-2026.

Об этом поединке и перспективах «сине-желтых» в планы борьбы за попадание на Мундиаль сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал авторитетный отечественный тренер, футбольный эксперт Олег Федорчук.

– Олег Викторович, локальную задачу сборная Украины выполнила?

– Если посмотреть на турнирную таблицу, то ничья Исландии и Франции усложнила нам жизнь. Но то, что в прошедшей спарке «сине-желтые» взяли максимум, это дорого стоит. Впрочем, соперничество за попадание на чемпионат мира в нашей группе только начинается.

– Вы удовлетворены тем футболом, который продемонстрировала сборная Украины в игре с Азербайджаном?

– У меня осталось очень много вопросов. Особенно после забитых нами мячей. Начиналось тотальное игровое преимущество, пусть не обижаются на меня азербайджанцы, аутсайдера европейского футбола. Рейтинг ФИФА это красноречиво демонстрирует (Украина – 28-я, Азербайджан – 124-й). Если такой соперник выглядит убедительно, это говорит о классе в целом украинского футбола и, в частности, сборной. Радоваться этой победе, конечно, нужно, но сдержанно и только непосредственно результату.

– Показалось, что когда мы отдавали мяч сопернику, то очень много ему позволяли вблизи нашей штрафной. Почему?

– Мы не умеем играть на ноль. Если сборная Украины имеет мандраж при обороне и не может чисто отобрать мяч, опять же, при всем уважении к оппоненту, в соперничестве с Азербайджаном, это говорит о том, что мы должны умерить аппетиты в плане завоеваний сборной Украины. Это катастрофа, если в такой игре при счете 2:1 мы выпускаем защитников.

– Поэтому такой нервной и получилась концовка матча?

– Да. Мы должны четко понимать, что для нас уже нет аутсайдеров. Эта тенденция касается не только Украины. Вы посмотрите на Косово, Фарерские острова, которые, кстати, в последнем туре обыграли Чехию, ранее Черногорию. У середняков, которые еще недавно могли позволить себе сыграть в пол силы с такими противниками, такие номера уже не проходят.

Проблем у нас много, тем не менее, я бы отметил боевые качества не только тренерского штаба «сине-желтых», но и команды. Поскольку критики было много и заслуженной, но сборная выполнила пока главную задачу, взяв максимум очков в двух стратегически важных поединках.

УАФ. Руслан Малиновский

– Малиновский приятно удивляет второй матч кряду. С чем связана такая результативная игра (3+1 в двух матчах) нашего полузащитника?

– У Руслана, на мой взгляд, открылось второе дыхание. Думаю, это связано с качественной клубной работой игрока. Самое главное, что Малиновский доказал многим скептикам и специалистам, в том числе таким, как я (улыбается), что фактор профессионализма, честного отношения к работе перебивает закономерные вещи, такие, как старение организма. Поэтому мы можем только порадоваться за Руслана. Молодец!

– Он для вас лучший в прошедшей игре?

– Это журналисты придумали такое понятие, как лучший или худший игрок. Я как тренер могу сказать, что Малиновский выполнил поставленные перед ними задачи тренерским штабом. Он свое время отыграл с высоким КПД. Задача наставника так расставить игроков, чтобы было видно как можно меньше недостатков. Вот как раз полузащитник и выдал все лучшее, что у него есть в арсенале.

УАФ. Алексей Гуцуляк

– Думаю, можно занести в актив матч и Гуцуляку. Складывается впечатление, что Алексей в сборной провел не 12 матчей, а 120, настолько органично он вписался в игру национальной команды.

– В сборной есть игроки, с которыми Гуцуляк раньше играл и сейчас выступает на клубном уровне. Поэтому адаптация в главной команде страны у него прошла быстро. Алексей – техничный футболист, со скоростью. К тому же у него на хорошем уровне психика. Он вроде креативный, но в тоже время есть доля флегматизма, а такие люди не очень подвержены стрессам. Сборная – вызов и эти качества помогают Гуцуляку быть на высоком уровне.

– Кто вас разочаровал?

– Я не скажу так категорично, однако ниже своих возможностей выступил наш сейчас самый дорогой и популярный футболист Илья Забарный. Он был неубедителен, ошибался. И пропущенный мяч на его совести. Но при этом защитник почувствовал себя диспетчером, а это хорошо. Илья отдал много проникающих передач, но все же главная задача игрока его амплуа – качественно защищаться.

Также не убедил меня Ефим Конопля и Артем Довбик, который, на мой взгляд, находится не в очень хорошем психологическом тонусе. Если Малиновский выбирал самые эффективные решения во время игры, то Артем делал все наоборот. Когда человек уверен в себе, он все делает на автомате, иначе время уходит на раздумья, чего нет у нападающего при плотной опеке.

– Вы уже сказали, что борьба в нашей группе только начинается. Тем не менее, каковы ваши ожидания от концовки отбора в нашей группе?

– Все идет к тому, что судьба второго места решиться в очном матче Украины и Исландии, где «сине-желтым» придется играть только на победу, поскольку у нас не лучшая разница мячей. Если, конечно, не случится сенсаций на подобие той, что мы обыграем Францию, а Азербайджан как минимум не проиграет исландцам.