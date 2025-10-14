Администрация Трампа потратит 500 млн долларов на дроны перед ЧМ-2026

Белый дом примет меры для защиты воздушного пространства США от потенциальных угроз в преддверии чемпионата мира 2026 года. Речь идет о защите неба от беспилотных летательных аппаратов.

Как пишет Politico, американская администрация рассматривает данную технологию как необходимость для укрепления безопасности, так и для того, чтобы опередить иностранных конкурентов в области авиационных технологий.

По словам исполнительного директора Целевой группы Белого дома по подготовке к чемпионату мира по футболу FIFA 2026 в рамках Министерства внутренней безопасности Эндрю Джулиани, администрация намерена выделить 500 миллионов долларов на поддержку государственных и местных органов власти в разработке стратегий безопасности против БПЛА в преддверии мундиаля, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Белый дом подчеркнул, что данные денежные средства будут доступны всем 50 штатам, однако главным образом будут направлены на обеспечение безопасности 104 футбольных матчей, которые пройдут на американских стадионах. По задумке американских чиновников, сотрудники правоохранительных органов будут использовать портативные устройства для обнаружения самолетов, а затем либо выводить их из строя с помощью глушения, либо отдавать распоряжение вернуться в пункты вылета.

«Все, от губернаторов до комиссаров полиции в этих городах и начальника службы безопасности стадиона, говорят, что это то, что им нужно для защиты объектов», – передает издание слова Джулиани.

Очередное первенство мира по футболу ФИФА пройдет летом 2026 года. Финал запланирован на 19 июля.