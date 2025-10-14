Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Администрация Трампа потратит 500 млн долларов на дроны перед ЧМ-2026
Чемпионат мира
14 октября 2025, 08:21 |
66
0

Администрация Трампа потратит 500 млн долларов на дроны перед ЧМ-2026

104 американских стадиона защитят от потенциальных угроз

14 октября 2025, 08:21 |
66
0
Администрация Трампа потратит 500 млн долларов на дроны перед ЧМ-2026
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Дональд Трамп

Белый дом примет меры для защиты воздушного пространства США от потенциальных угроз в преддверии чемпионата мира 2026 года. Речь идет о защите неба от беспилотных летательных аппаратов.

Как пишет Politico, американская администрация рассматривает данную технологию как необходимость для укрепления безопасности, так и для того, чтобы опередить иностранных конкурентов в области авиационных технологий.

По словам исполнительного директора Целевой группы Белого дома по подготовке к чемпионату мира по футболу FIFA 2026 в рамках Министерства внутренней безопасности Эндрю Джулиани, администрация намерена выделить 500 миллионов долларов на поддержку государственных и местных органов власти в разработке стратегий безопасности против БПЛА в преддверии мундиаля, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Белый дом подчеркнул, что данные денежные средства будут доступны всем 50 штатам, однако главным образом будут направлены на обеспечение безопасности 104 футбольных матчей, которые пройдут на американских стадионах. По задумке американских чиновников, сотрудники правоохранительных органов будут использовать портативные устройства для обнаружения самолетов, а затем либо выводить их из строя с помощью глушения, либо отдавать распоряжение вернуться в пункты вылета.

«Все, от губернаторов до комиссаров полиции в этих городах и начальника службы безопасности стадиона, говорят, что это то, что им нужно для защиты объектов», – передает издание слова Джулиани.

Очередное первенство мира по футболу ФИФА пройдет летом 2026 года. Финал запланирован на 19 июля.

По теме:
Тренер сборной Азербайджана: «Нам стоило набирать очки»
Трубин лаконично высказался о победе над сборной Азербайджана
Артем ДОВБИК: «Гол нас немножко встряхнул. Хорошо, что так все закончилось»
ЧМ-2026 по футболу дроны безопасность
Оксана Баландина Источник: Politico
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Словакия – Люксембург – 2:0. Квалификация ЧМ-2026. Видео голов, обзор матча
Футбол | 14 октября 2025, 03:50 0
Словакия – Люксембург – 2:0. Квалификация ЧМ-2026. Видео голов, обзор матча
Словакия – Люксембург – 2:0. Квалификация ЧМ-2026. Видео голов, обзор матча

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

КОХАН: «Магучих молодец, но ей еще повезло, что она девушка»
Другие виды | 13 октября 2025, 09:51 1
КОХАН: «Магучих молодец, но ей еще повезло, что она девушка»
КОХАН: «Магучих молодец, но ей еще повезло, что она девушка»

Михаил Кохан рассказал о своей популярности

Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины
Футбол | 14.10.2025, 00:47
Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины
Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины
Украина – Азербайджан. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 13.10.2025, 15:31
Украина – Азербайджан. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Украина – Азербайджан. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Футбол | 14.10.2025, 07:07
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
14.10.2025, 06:23 19
Футбол
Франция – в топ-4. Определены полуфинальные пары чемпионата мира U-20
Франция – в топ-4. Определены полуфинальные пары чемпионата мира U-20
13.10.2025, 04:39
Футбол
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
13.10.2025, 23:42 224
Футбол
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
14.10.2025, 00:28 1
Футбол
Предложение сделано. Ямаль может покинуть Барселону за 400 млн евро
Предложение сделано. Ямаль может покинуть Барселону за 400 млн евро
12.10.2025, 20:45
Футбол
Великолепные новости. К тренировкам сборной Украины присоединился легионер
Великолепные новости. К тренировкам сборной Украины присоединился легионер
12.10.2025, 12:55 1
Футбол
РЕБРОВ: «В Баку сильно мешало поле, а теперь будет совсем другая игра»
РЕБРОВ: «В Баку сильно мешало поле, а теперь будет совсем другая игра»
12.10.2025, 18:55 53
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем