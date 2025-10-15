Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-капитан сборной Украины: «В игре с Азербайджаном могла быть катастрофа»
Чемпионат мира
15 октября 2025, 01:02 |
82
0

Экс-капитан сборной Украины: «В игре с Азербайджаном могла быть катастрофа»

Юрий Шелепницкий – об отмененном голе

15 октября 2025, 01:02 |
82
0
Экс-капитан сборной Украины: «В игре с Азербайджаном могла быть катастрофа»
УАФ. Юрий Шелепницкий

Первый капитан сборной Украины по футболу Юрий Шелепницкий вспомнил эпизод в конце матча с Азербайджаном, когда отменили гол Назара Волошина после просмотра VAR.

«Офсайд там вообще не рассматривали, потому что до этого произошел фол со стороны Бондаренко. Артем, конечно, нарушил правила случайно – по инерции, сначала сыграл в мяч, а затем с промахом попал в ногу оппонента. Однако, представляете, если бы после всех этих просмотров, после того как ВАР открутил эпизод назад, соперник еще и забил бы после штрафного... Могла бы произойти катастрофа», – сказал Шелепницкий.

13 октября прошел матч 4-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Азербайджана. Поединок прошел на стадионе МКС Краковия в польском городе Краков. Номинальные хозяева победили 2:1. Голы за украинцев сегодня забивали Алексей Гуцуляк и Руслан Малиновский.

По теме:
Турция – Грузия – 4:1. Как Демирал оформил дубль. Видео голов и обзор матча
Португалия – Венгрия – 2:2. Исторический дубль Роналду. Видео голов и обзор
Таблицы отбора на ЧМ. Англия первой получила путевку, далее пауза на месяц
Юрий Шелепницкий Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан
Дмитрий Олейник Источник: Footboom
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сабо не понимает, почему Ребров не вызвал в сборную этого футболиста
Футбол | 14 октября 2025, 08:55 0
Сабо не понимает, почему Ребров не вызвал в сборную этого футболиста
Сабо не понимает, почему Ребров не вызвал в сборную этого футболиста

Йожеф считает, что вызов заслужил Александр Караваев

Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Футбол | 14 октября 2025, 07:07 3
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»

У аргентинца испорчены отношения с Лапортой

США – Австралия. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 15.10.2025, 00:44
США – Австралия. Прогноз и анонс на товарищеский матч
США – Австралия. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Леонид БУРЯК: «Что он делает в сборной Украины? Не люблю таких футболистов»
Футбол | 14.10.2025, 08:25
Леонид БУРЯК: «Что он делает в сборной Украины? Не люблю таких футболистов»
Леонид БУРЯК: «Что он делает в сборной Украины? Не люблю таких футболистов»
Звезда сборной Украины принял решение сменить клуб. Есть интерес из АПЛ
Футбол | 14.10.2025, 18:20
Звезда сборной Украины принял решение сменить клуб. Есть интерес из АПЛ
Звезда сборной Украины принял решение сменить клуб. Есть интерес из АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решение принято. В Реале определились с ролью Лунина после ухода Куртуа
Решение принято. В Реале определились с ролью Лунина после ухода Куртуа
13.10.2025, 21:50 1
Футбол
Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой
Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой
14.10.2025, 18:59 6
Бокс
Все ждут решение Усика. Супертяж нацелился на титул украинца
Все ждут решение Усика. Супертяж нацелился на титул украинца
14.10.2025, 00:01
Бокс
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
14.10.2025, 16:23 111
Футбол
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
14.10.2025, 06:23 20
Футбол
ЧИСОРА: «Усик? Ему не нужен этот бой. Его уничтожат, он никогда не победит»
ЧИСОРА: «Усик? Ему не нужен этот бой. Его уничтожат, он никогда не победит»
13.10.2025, 06:02 1
Бокс
САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»
САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»
14.10.2025, 07:41 1
Футбол
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
14.10.2025, 00:28 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем