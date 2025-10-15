Экс-капитан сборной Украины: «В игре с Азербайджаном могла быть катастрофа»

Первый капитан сборной Украины по футболу Юрий Шелепницкий вспомнил эпизод в конце матча с Азербайджаном, когда отменили гол Назара Волошина после просмотра VAR.

«Офсайд там вообще не рассматривали, потому что до этого произошел фол со стороны Бондаренко. Артем, конечно, нарушил правила случайно – по инерции, сначала сыграл в мяч, а затем с промахом попал в ногу оппонента. Однако, представляете, если бы после всех этих просмотров, после того как ВАР открутил эпизод назад, соперник еще и забил бы после штрафного... Могла бы произойти катастрофа», – сказал Шелепницкий.

13 октября прошел матч 4-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Азербайджана. Поединок прошел на стадионе МКС Краковия в польском городе Краков. Номинальные хозяева победили 2:1. Голы за украинцев сегодня забивали Алексей Гуцуляк и Руслан Малиновский.